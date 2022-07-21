Fenerbahçe Nino'nun peşini bırakmıyor: İkinci teklif yapılacak

Fenerbahçe'de artık Kim Min-Jae ile yollar ayrılma aşamasına geldi. Güney Koreli oyuncunun birkaç gün içerisinde yeni takımına imza atması bekleniyor. Kim Min-jae'nin ayrılığı sonrasında oluşacak boşluğu doldurmak isteyen sarı-lacivertliler, birçok isimle görüşmelere başladı.
8 milyon euro istiyorlar
Teknik direktör Jorge Jesus'un isteği üzerine Brezilya'nın Fluminense takımında forma giyen 25 yaşındaki stoper Nino için harekete geçen Fenerbahçe, ilk teklifini 4 milyon euro olarak sunmuştu. Fakat oyuncunun bonservisinin yüzde 60'ını elinde bulunduran Brezilya kulübü bu teklifi reddetti ve kapıyı 8 milyon eurodan açtı.
- İkinci bir teklif yapılacak
- Bir an önce stoper transferini bitirmek isteyen sarı-lacivertliler, Nino için ikinci kez Fluminense'nin kapısını çalma kararı aldı. Brezilyalıların istedikleri fiyatta indirime gitmesini bekleyen sarı-lacivertliler, temsilciler aracılığıyla transfer çalışmalarına devam ediyor.
Fenerbahçe, Brezilyalı stoper Nino için Fluminense'ye ikinci bir teklif yapmaya hazırlanıyor. Görüşmeler için temsilciler Brezilya'da.
Fenerbahçe, Brezilyalı stoper Nino için Fluminense'ye ikinci bir teklif yapmaya hazırlanıyor. Görüşmeler için temsilciler Brezilya'da.— Ömer Çelikbaşlı (@omercelikbasli) July 21, 2022