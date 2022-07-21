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Fenerbahçe Nino'nun peşini bırakmıyor: İkinci teklif yapılacak

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, teknik direktör Jorge Jesus'un isteği üzerine Brezilya'nın Fluminense takımında forma giyen 25 yaşındaki stoper Nino'yu kadrosuna katmak istiyor. Daha önce 4 milyon euroluk bir teklif yapan sarı-lacivertliler, bu teklif kabul edilmeyince ikinci kez Brezilya kulübünün kapısını çalma kararı aldı.

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Ömer Çelikbaşlı Yeni Şafak
​Fenerbahçe Ninonun peşini bırakmıyor: İkinci teklif yapılacak
31 Aralık 2024 yılında sözleşmesi bitecek olan Nino'nun güncel piyasa değeri 6.5 milyon euro.

Fenerbahçe'de artık Kim Min-Jae ile yollar ayrılma aşamasına geldi. Güney Koreli oyuncunun birkaç gün içerisinde yeni takımına imza atması bekleniyor. Kim Min-jae'nin ayrılığı sonrasında oluşacak boşluğu doldurmak isteyen sarı-lacivertliler, birçok isimle görüşmelere başladı.

8 milyon euro istiyorlar

Teknik direktör Jorge Jesus'un isteği üzerine Brezilya'nın Fluminense takımında forma giyen 25 yaşındaki stoper Nino için harekete geçen Fenerbahçe, ilk teklifini 4 milyon euro olarak sunmuştu. Fakat oyuncunun bonservisinin yüzde 60'ını elinde bulunduran Brezilya kulübü bu teklifi reddetti ve kapıyı 8 milyon eurodan açtı.

  • İkinci bir teklif yapılacak
  • Bir an önce stoper transferini bitirmek isteyen sarı-lacivertliler, Nino için ikinci kez Fluminense'nin kapısını çalma kararı aldı. Brezilyalıların istedikleri fiyatta indirime gitmesini bekleyen sarı-lacivertliler, temsilciler aracılığıyla transfer çalışmalarına devam ediyor.

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