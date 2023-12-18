Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Milan forması giyen Rade Krunic ile her konuda anlaşma sağlarken, oyuncunun kulübüyle olan görüşmelerine de hız verdi. Orta saha haricinde stoper bölgesine de bir takviye yapmak isteyen sarı lacivertliler, ilk aday olarak Çağlar Söyüncü'yü belirledi.





Fenerbahçe Nuraly Alip'in peşinde

Milli oyuncu ile görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe'nin stoper listesinde yer alan isimlerden birisinin de Zenit'in Kazak stoperi Nuraly Alip olduğu ifade edildi. Sezon başında da oyuncuyu transfer listesine alan Fenerbahçe, yeniden nabız yokladı.





Nuraly Alip yerli statüsünde oynayabiliyor mu?

Sarı-lacivertliler, 23 yaşındaki stoper için Rus ekibiyle temasa geçti ve Kazakistan Milli Takımı forması da giyen oyuncunun şartlarını sordu. Zenit'in, Nuraly Alip'i satma niyetinde olmadığı ancak Fenerbahçe'nin bu transferde ısrarcı olduğu kaydedildi. Nuraly, mavi kart dolayısıyla yerli statüsünde oynayabilecek.





23 yaşındaki oyuncu bu sezon takımıyla 23 karşılaşmada süre alırken, sözleşmesi 2025 yılında biliyor. Nuraly Alip'in Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 3 milyon euro.















