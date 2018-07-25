Fenerbahçe Rafinha için bekliyor

F.Bahçe, Barcelona’dan Rafinha’yı transfer etmek için görüşmelerini sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, geçen sezonu Inter’de kiralık olarak geçiren 25 yaşındaki oyuncuyu kiralamak için Katalan ekibine 2 milyon Euro teklif sundu.

Barcelona, teknik direktör Ernesto Valvarde’nin kadroda düşünmediği oyuncunun maliyetinden kurtulmak için bu teklife onay verdi, ancak Rafinha’nın öncelikli tercihinin Avrupa’nın 4 büyük ligi İspanya, İngiltere, Almanya ile İtalya olduğu ve Türkiye’nin en son seçenek olduğu belirtildi.

Tecrübeli orta saha oyuncusu, geçen sezon İtalya Serie A’da 17 maçta, 2 gol ve 3 asistle oynadı. Teknik direktör Philip Cocu da Rafinha’nın alınmasını özellikle istiyor.