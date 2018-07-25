SÜPER LİG

Fenerbahçe Rafinha için bekliyor

Inter, Barcelona'dan geçen sezon kiraladığı Rafinha için bonservis pazarlıklarını sürdürürken, iki kulübün görüşmelerini yakından takip eden Fenerbahçe, İtalyan ekibinin vazgeçmesi halinde devreye girecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Geçtiğimiz sezon Inter'de kiralık olarak forma giyen Rafinha, Serie A'da 17 maçta 2 gol 3 asistlik performans sergiledi.

Geçtiğimiz sezon Inter'de kiralık olarak forma giyen Rafinha, Serie A'da 17 maçta 2 gol 3 asistlik performans sergiledi.

F.Bahçe, Barcelona’dan Rafinha’yı transfer etmek için görüşmelerini sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, geçen sezonu Inter’de kiralık olarak geçiren 25 yaşındaki oyuncuyu kiralamak için Katalan ekibine 2 milyon Euro teklif sundu.

Barcelona, teknik direktör Ernesto Valvarde’nin kadroda düşünmediği oyuncunun maliyetinden kurtulmak için bu teklife onay verdi, ancak Rafinha’nın öncelikli tercihinin Avrupa’nın 4 büyük ligi İspanya, İngiltere, Almanya ile İtalya olduğu ve Türkiye’nin en son seçenek olduğu belirtildi.

  • Tecrübeli orta saha oyuncusu, geçen sezon İtalya Serie A’da 17 maçta, 2 gol ve 3 asistle oynadı. Teknik direktör Philip Cocu da Rafinha’nın alınmasını özellikle istiyor.

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Yetimlerin babası: Bahattin Yıldız
    Kaydet
    Font
    +

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.

    Son gelişmelerden anlık haberdar olabilirsiniz.
    Yenisafak.com bildirim ile, web sitesine girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.