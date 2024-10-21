Fenerbahçe Samsun’da takıldı

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe deplasmanda 2 kez öne geçtiği maçta Samsunspor ile 2-2 berabere kaldı. Kontrollü başlayan maçın 24. dakikasında Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Kostic'in kullandığı taç atışında defansın uzaklaştıramadığı top ceza sahası içindeki Tadic'in önünde kaldı. Bu futbolcu, plase bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Okan Kocuk'un ellerinin arasından ağlara gönderdi: 1-0. 30. dakikada Bola'nın sağ çaprazdan pasında ceza sahası içinde topla buluşan Holse'nin arka direğe doğru şutunda kaleci Livakovic, meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi. 38. dakika Tadic'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Mert Müldür'ün yerden sert şutunda kaleci Okan Kocuk meşin yuvarlağı kale çizgisi üzerinde yatarak bloke etti. Müsabakanın ilk yarısı, Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. 49. Dakikada Samsunspor'da Bola orta sahanın solundan sol kanatta bulunan Emre Kılınç'a yerden pas verdi. Emre topu hızla sol kanattan taşıyıp sol ayağıyla penaltı noktasına çevirdi. Topla buluşan Holse sol ayak içiyle vuruşunu yaptı ve topu ağlara gönderdi: 1-1. 62. dakikada Fenerbahçe'de sol kanatta topu taşıyan İrfan Can, ceza sahasına koşu yapan Maximin'e yerden pasını verdi. Maximin, ceza sahasında şık çalımlarla ilerledi. Sağ ayak içiyle yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu: 1-2. 88. dakikada Soner Aydoğdu’nun sol ayak içiyle vuruşu ağlarla buluştu: 2-2.





Mourinho'dan 2 değişiklik

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında deplasmanda oynadıkları Twente maçına göre ilk 11'de forma verdiği İrfan Can Kahveci, En-Nesyri'nin yerine Kostic ve Dzeko'ya Samsunspor karşısında şans verdi. Portekizli çalıştırıcı maç öncesi "Kadro hazırlarken göz önünde bulundurduğum şey maçı kazanmak. Bazen seçim yapmak durumunda kalıyoruz. Elimden gelse 16-17 kişi yazmak isterdim. Hepsi sahada olmayı hak ediyor. Milli takıma gitmeyen oyuncularla iyi iki hafta geçirdik" dedi.





Thomas Reis kadroyu bozmadı

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, ligde son oynadıkları Adana Demirspor maçının ilk 11'inde değişikliğe gitmedi. Samsunspor sahaya Okan Kocuk, Zeki Yavru, Van Drongelen, Satka, Bola, Benasser, Ntcham, Holse, Muja, Emre Kılınç ve Moundilmadji ilk 11'i ile çıktı. Yedek kulübesinde Halil Yeral, Celil Yüksel, Soner Aydoğdu, Tait, Dimata, Schindler, Soner Gönül, Laura, Haluk Mustafa Tan ve Bedirhan Çetin yer aldı.





Samsun ve Cumhuriyet koreografisi

Samsunspor taraftarları, tribünlerde "Samsunspor" koreografisi hazırladı. Taraftarlar, Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamak için 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak basan Atatürk'ün şehire geldiğini haber veren İstiklal Savaşı gazetesinin manşeti bulunan pankart açtı. Ayrıca Başkan Yüksel Yıldırım ve teknik direktör Thomas Reis'in karikatürlerinin bulunduğu ve üzerinde King Of The North (Kuzeyin kralı) yazan pankart sergilendi.





Fred cezalı

Fenerbahçe'de 40. dakikada Fred, rakibine yaptığı faulün ardından sarı kart gördü. Brezilyalı oyuncu, gelecek hafta oynanacak Bodrumspor mücadelesinde cezalı duruma düştü.















