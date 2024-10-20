Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan penaltı isyanı

Samsunspor Kulüp Başkanı Yüksel Yıldırım, Fenerbahçe maçı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.





Yıldırım, yaptığı açıklamada 2-2 berabere kaldıkları Fenerbahçe karşılaşmasının haftanın en önemli maçı olduğunu belirtti.





"Biz Anadolu takımı olarak bizim için böyle bir önem kazanmak, lig de günlerce, haftalarca konuşulmak en güzel pazarlamaydı Samsunspor markasını."





"Biz söyledik hep. Samsunspor bütün maçlarına galibiyet için çıkıyor ve 90 dakika son damlasına kadar koşarak oynuyor. Bugün de biz bunun örneğini gösterdik. Son dakikada Soner'in şutu kaleyi tutsaydı 3-2 olacaktı. Penaltımız verilmedi bize göre penaltı. Samsunspor- Fenerbahçe maçında bu tür penaltılar hele de kritik anlarda zor verilir."





"Samsunspor oyunu asla ve asla çirkinleştirmeyecek ve biz oyun oynayan tarafta olacağız, dedik ve bunu bugün burada gösterdik. Fenerbahçe 2-1 öne geçtikten sonra orada kalecinin topu oyuna sokmayı geciktirmesi, Ceko'nun çıkarkenki tavırları, gördük ki Fenerbahçe bu maçtan 2-1 galip ayrılmak için zaman çalma ihtiyacı bile duydu. Biz bunları gördük. Beni mutlu etti."





"Türkiye'nin 300 milyon euroluk bir takımına karşı 10'da 1 bütçesiyle Samsunspor. Bugün kafa kafaya oynadık. Herkes gördü."





"Ben Samsunsporluyum. Benim sahip olduğum bir kulüp. Ben bu kulübü destekliyorum. Bütün takımlara da aynı istekle oynuyoruz."





"Beşiktaş- Konya'yı 2-0 yenmişti biz 3. lüğe düşmüştük. Fenerbahçe'ye yenilmemiz lazımdı yerimizi korumak için yenilmedik. 3. olduk keşke yenseydik tekrar 2. olsaydık maç fazlasıyla. Nasıl başladığımız değil nasıl bitireceğimiz önemli. Samsunspor adım adım hedeflediği yere doğru gidecek."



























