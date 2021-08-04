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Yıldız oyuncunun transferine Mesut Özil formülü

Boşnak oyuncunun transferi için temasa geçen Fenerbahçe, Sead Kolasinac’ın yıllık ücretinin bir bölümünün Arsenal tarafından ödenmesini istiyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçe, Sead Kolasinac transferini Mesut Özil formülüyle bitirecek
Mesut Özil, İstanbul'a geldiğinde Fenerbahçe atkısıyla poz vermişti.

Fenerbahçe, Arsenal’in Boşnak yıldızı Sead Kolasinac’ı transfer etmek için harekete geçti. Sarı-lacivertliler, Mesut Özil transferinde olduğu gibi Kolasinac transferinde de yıldız futbolcunun yıllık ücretinin bir bölümünü Arsenal tarafından karşılanarak kadroya katmayı planlıyor. Mesut Özil transferinde Arsenal oyuncunun ücretini ödemiş, sarı-lacivertli kulübün kasasından ilk sezon ücret çıkmamıştı. Kolosinac transferinde de Fenerbahçe aynı yolu tercih edecek.

Yıllık 5.5 milyon euro kazanıyor

Fenerbahçe, 28 yaşındaki oyuncuyu transfer etmek için harekete geçerken, İngiliz kulübünden Mesut Özil transferinde olduğu gibi yıllık ücretinin bir bölümünün Arsenal tarafından ödenmesini istiyor. Arsenal, Nuno Tavares transferi sonrası yıllık 5.5 milyon euro kazanan Kolasinac’ı gözden çıkardı ve yollarını ayırmayı planlıyor.

  • Tam bir joker
  • Fenerbahçe’ye 3’lü savurma oynatmayı planlayan teknik direktör Vitor Pereira’nın oyun sisteminde Kolasinac tam bir joker transferi olabilir. Tecrübeli oyuncu hem sol bek hem de stoperde görev oynayabiliyorken, orta sahada da görev yapabiliyor.

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