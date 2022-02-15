Spor Fenerbahçe-Slavia Prag maçının hakemi kim?
FUTBOL FUTBOL

Fenerbahçe-Slavia Prag maçının hakemi kim?

Süper Lig'de alınan kötü sonuçların ardından GZT Giresunspor galibiyetiyle kendine gelen Fenerbahçe perşembe günü Avrupa sınavına çıkıyor. Sahasında Slavia Prag ile karşılaşacak olan sarı-lacivertli ekip sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor. Peki Fenerbahçe-Slavia Prag maçının hakemi kim?

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçe-Slavia Prag maçının hakemi kim?
Fenerbahçe-Slavia Prag

Süper Lig'in 25. haftasında GZT Giresunspor'u yenen Fenerbahçe'de hedef Konferans Ligi'nde oynayacağı Slavia Prag maçı. Kadıköy'de konuk edeceği rakibini yenerek ikinci maç için avantaj elde etmenin planlarını yapan sarı-lacivertliler bu karşılaşmaya odaklanmış durumda.

Fenerbahçe-Slavia Prag maçının hakemi kim?

  • Ülker Stadyumu'nda saat 20.45'te başlayacak karşılaşmada görev alacak hakemler belli oldu. Maurizio Mariani'nin düdük çalacağı karşılaşmada yardımcılıklarını ise Daniele Bindoni ve Alberto Tegoni üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Matteo Marchetti olacak

Altay Bayındır'ı izlemek için Slavia Prag maçına gelecekler
SPOR
Altay Bayındır'ı izlemek için Slavia Prag maçına gelecekler

Serdar Dursun için özel maske yapılacak
SPOR
Serdar Dursun için özel maske yapılacak
109 bin TLye konut

109 bin TL'ye konut

​Ev ve iş yeri sahibi olmak isteyenler dikkat: TOKİ satışa çıkarıyor.
Dünyanın en ucuz konutları

Dünyanın en ucuz konutları

​İki saatte yapılıyor: 300 yıl dayanıyor.
Rusya Parlamentosundan flaş karar

Rusya Parlamentosu'ndan flaş karar

​Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığının tanınmasını önerdi.

Atık kumbara projesi

Atık kumbara projesi

​Karatay Belediyesinin bu projesiyle 1,5 hektometreküp suyun kirlenmesinin önüne geçildi.

Türkiye'nin 375 km açıklarında bulundu: Gizemi çözülemedi.

​İtalya'da lüks alışveriş yaptı: Görüntüler infiale neden oldu.

Dünya literatürüne bir ilk olarak geçti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.