Süper Lig'in 25. haftasında GZT Giresunspor'u yenen Fenerbahçe'de hedef Konferans Ligi'nde oynayacağı Slavia Prag maçı. Kadıköy'de konuk edeceği rakibini yenerek ikinci maç için avantaj elde etmenin planlarını yapan sarı-lacivertliler bu karşılaşmaya odaklanmış durumda.
Fenerbahçe-Slavia Prag maçının hakemi kim?
Ülker Stadyumu'nda saat 20.45'te başlayacak karşılaşmada görev alacak hakemler belli oldu. Maurizio Mariani'nin düdük çalacağı karşılaşmada yardımcılıklarını ise Daniele Bindoni ve Alberto Tegoni üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Matteo Marchetti olacak