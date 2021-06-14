Fenerbahçe Steven Caulker ile anlaşma sağladı

Steven Caulker şu anda boşta.

Yeni sezonda stoper hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren Steven Caulker ile prensipte anlaşmaya vardı.

Sarı-lacivertliler, Caulker ve menajeriyle yapılan görüşmelerde 2+1 yıllık anlaşma sağladı. Fenerbahçe yeni teknik direktörü belirledikten sonra 29 yaşındaki İngiliz stopere resmi imzayı attırmayı planlıyor.

Fener'in teklifi daha iyi

Beşiktaş ile de masaya oturan Caulker’e sarı-lacivertli ekibin daha iyi şartlar sunduğu öğrenildi. Tecrübeli stoper, geçen sezon Alanyaspor formasıyla 32 maçta 3 gol ve 2 asistlik performans ortaya koydu.

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