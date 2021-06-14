Fenerbahçe Steven Caulker ile anlaşma sağladı

Yeni sezonda stoper hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren Steven Caulker ile prensipte anlaşmaya vardı.
Sarı-lacivertliler, Caulker ve menajeriyle yapılan görüşmelerde 2+1 yıllık anlaşma sağladı. Fenerbahçe yeni teknik direktörü belirledikten sonra 29 yaşındaki İngiliz stopere resmi imzayı attırmayı planlıyor.
- Fener'in teklifi daha iyi
- Beşiktaş ile de masaya oturan Caulker’e sarı-lacivertli ekibin daha iyi şartlar sunduğu öğrenildi. Tecrübeli stoper, geçen sezon Alanyaspor formasıyla 32 maçta 3 gol ve 2 asistlik performans ortaya koydu.
Diego Costa'nın menajeri Pedro Santos: "Adana Demirspor’dan teklif aldık. Ara transferde Trabzonspor geçen yıl da Fenerbahçe teklifte bulunmuştu. Ancak şu anda tek görüştüğümüz kulüp Beşiktaş." (AS) pic.twitter.com/pUEAUxqwyo
Diego Costa'nın menajeri Pedro Santos: "Adana Demirspor’dan teklif aldık. Ara transferde Trabzonspor geçen yıl da Fenerbahçe teklifte bulunmuştu. Ancak şu anda tek görüştüğümüz kulüp Beşiktaş." (AS) pic.twitter.com/pUEAUxqwyo— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) June 10, 2021