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Fenerbahçe Steven Caulker ile anlaşma sağladı

Fenerbahçe, Beşiktaş'ın da kadrosuna katmak istediği Steven Caulker ile prensip anlaşmasına vardı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçe Steven Caulker ile anlaşma sağladı
Steven Caulker şu anda boşta.

Yeni sezonda stoper hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren Steven Caulker ile prensipte anlaşmaya vardı.

Sarı-lacivertliler, Caulker ve menajeriyle yapılan görüşmelerde 2+1 yıllık anlaşma sağladı. Fenerbahçe yeni teknik direktörü belirledikten sonra 29 yaşındaki İngiliz stopere resmi imzayı attırmayı planlıyor.

  • Fener'in teklifi daha iyi
  • Beşiktaş ile de masaya oturan Caulker’e sarı-lacivertli ekibin daha iyi şartlar sunduğu öğrenildi. Tecrübeli stoper, geçen sezon Alanyaspor formasıyla 32 maçta 3 gol ve 2 asistlik performans ortaya koydu.

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