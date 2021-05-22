Fenerbahçe'ye Hırvat kanat: Görüşmeler başladı

Sol kanada transfer yapmayı planlayan Fenerbahçe’nin hedefinde Kristijan Lovric var. Sarı-lacivertli takım, ülkesi Hırvatistan’da HNK Gorica forması giyen 25 yaşındaki oyuncu için girişimlerine başladı.

Hırvat ekibinin Lovric için 5.5 milyon euro bonservis bedeli istediği öğrenildi. Kulübüyle 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Lovric bu sezon takımı adına 31 maçta 18 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.

Perotti ile yollar ayrılacak

Arjantinli yıldız Diego Perotti ile yollarını ayıracak Fenerbahçe, bu bölgeye Lovric’i transfer ederek, hücum bölgesindeki etkinliğini artırmayı planlıyor. Dizinden ameliyat olan ancak halen sahalara dönemeyen Perotti’nin menajeri İstanbul’a çağrıldı. Yönetim, Arjantinli futbolcunun menajeriyle görüşerek, yollarını ayırmaya çalışacak. Perotti’nin 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

REKLAM

Geçtiğimiz haftalarda Trabzonspor'un da Hırvat oyuncu Kristijan Lovric'i kadrosuna katmak istediği iddia edilmişti.