Fenerbahçe'de stopere Diakhaby

Stoper mevkiine transfer yapmak isteyen Fenerbahçe'de ispanya La Liga ekibi Valencia'da forma giyen Mouctar Diakhaby gündeme geldi. Sarı-lacivertliler, 25 yaşındaki Gineli stoper için Valencia ile temasa geçti. Kulübüyle sözleşmesi 2023 Haziran ayında sona erecek Mouctar Diakhaby'yi Fenerbahçe uygun bir bonservis bedeliyle kadroya katmak istiyor.
4 sezondur Valencia forması giyen Gineli stoper, kulübünün sözleşme uzatma teklifini geri çevirdi. Diakhaby bu sezon takımıyla 10 maça çıkıp 2 gole imza attı.
Timo Hübers de listede
Almanya'nın önemli yayınlarından Kicker, Fenerbahçe'nin Köln'den Timo Hübers'i transfer etmek istediğini yazdı. 26 yaşındaki Alman stoperin anlaşmasının 30 Haziran 2023'de sona ereceği, ancak sözleşmesinde uzatma opsiyonunun yer aldığı belirtildi.
- Köln de Hübers'in sözleşmesini uzatacağı, Alman stoperin de Türkiye'ye gelmek istemediği belirtildi. Hübers'i Bundesliga'da birçok kulübün transfer etmek istediği de belirtildi.