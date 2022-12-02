Fenerbahçe'de stopere Diakhaby Kadrosuna bir stoper takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe, listesine birçok ismi aldı. Sarı-lacivertlilerin, Valencia forması giyen Mouctar Diakhaby ve Köln'den Timo Hübers'i transfer etmek istediği iddia edildi

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