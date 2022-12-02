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Fenerbahçe'de stopere Diakhaby

Kadrosuna bir stoper takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe, listesine birçok ismi aldı. Sarı-lacivertlilerin, Valencia forması giyen Mouctar Diakhaby ve Köln'den Timo Hübers'i transfer etmek istediği iddia edildi

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçe Transfer Haberleri: Mouctar Diakhaby ve Timo Hübers listeye eklendi
Mouctar Diakhaby'nin güncel piyasa değeri 8 milyon euro.

Stoper mevkiine transfer yapmak isteyen Fenerbahçe'de ispanya La Liga ekibi Valencia'da forma giyen Mouctar Diakhaby gündeme geldi. Sarı-lacivertliler, 25 yaşındaki Gineli stoper için Valencia ile temasa geçti. Kulübüyle sözleşmesi 2023 Haziran ayında sona erecek Mouctar Diakhaby'yi Fenerbahçe uygun bir bonservis bedeliyle kadroya katmak istiyor.

4 sezondur Valencia forması giyen Gineli stoper, kulübünün sözleşme uzatma teklifini geri çevirdi. Diakhaby bu sezon takımıyla 10 maça çıkıp 2 gole imza attı.

Timo Hübers de listede

Almanya'nın önemli yayınlarından Kicker, Fenerbahçe'nin Köln'den Timo Hübers'i transfer etmek istediğini yazdı. 26 yaşındaki Alman stoperin anlaşmasının 30 Haziran 2023'de sona ereceği, ancak sözleşmesinde uzatma opsiyonunun yer aldığı belirtildi.

  • Köln de Hübers'in sözleşmesini uzatacağı, Alman stoperin de Türkiye'ye gelmek istemediği belirtildi. Hübers'i Bundesliga'da birçok kulübün transfer etmek istediği de belirtildi.

Timo Hübers'in piyasa değeri 7.5 milyon euro.
Timo Hübers'in piyasa değeri 7.5 milyon euro.

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