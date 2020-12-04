Fenerbahçe anlaşamadı, Galatasaray takip etmeye başladı

TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor'da teknik direktör Cenk Laleci, 19 yaşındaki hücum oyuncusu Murat Elkatmış'ın transferi hakkında önemli bilgiler verdi.

"Fenerbahçe bonservis ücretinden dolayı vazgeçti"

Radyospor'a konuşan Laleci, "Murat Elkatmış'ın transferi için sezon öncesi Fenerbahçe'yle anlaşmıştık. Son anda bu transfer gerçekleşmedi. Sebebi de Murat'ın sözleşmesinde uzatma opsiyonumuz vardı fakat TFF'nin sitesine bu durum yansımamıştı. Fenerbahçe sözleşmesi devam ettiği için bonservis ücretinden dolayı vazgeçti. Fenerbahçeli yetkililer, Murat'ın transferi olmayınca Selmani'den de vazgeçtiler. Murat Elkatmış'ı Ümraniyespor maçımızda Galatasaraylı yetkililer takip etmişler. Orhan Terzi hocamız bu durumu bize iletti. Murat Elkatmış, stil olarak Quaresma'ya çok benziyor" dedi.

Bu sezon 6 maçta forma giydi

23 Şubat 2001 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen Murat Elkatmış, profesyonel futbol kariyerine altyapısından çıktığı Menemenspor'da başladı. Güncel piyasa değeri 125 bin euro olarak gösterilen Elkatmış, hücum hattının sağ kanadında ve santrfor pozisyonlarında da görev yapabiliyor. Murat Elkatmış bu sezon Menemenspor'da 6 maçta oynadı.

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