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Fenerbahçe ve Galatasaray'ın istediği Murat Elkatmış kimdir?

Fenerbahçe anlaşamadı, Galatasaray takip etmeye başladı

Menemenspor forması giyen Murat Elkatmış'ın sezon öncesinde Fenerbahçe'ye transferinin son anda iptal olduğu öğrenildi. Genç oyuncuyu Galatasaray'ın takip ettiği bildirildi.

Haber Merkezi Diğer
Murat Elkatmış stil olarak Ricardo Quaresma'ya benzetiliyor.

Murat Elkatmış stil olarak Ricardo Quaresma'ya benzetiliyor.

TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor'da teknik direktör Cenk Laleci, 19 yaşındaki hücum oyuncusu Murat Elkatmış'ın transferi hakkında önemli bilgiler verdi.

"Fenerbahçe bonservis ücretinden dolayı vazgeçti"


Radyospor'a konuşan Laleci, "Murat Elkatmış'ın transferi için sezon öncesi Fenerbahçe'yle anlaşmıştık. Son anda bu transfer gerçekleşmedi. Sebebi de Murat'ın sözleşmesinde uzatma opsiyonumuz vardı fakat TFF'nin sitesine bu durum yansımamıştı. Fenerbahçe sözleşmesi devam ettiği için bonservis ücretinden dolayı vazgeçti. Fenerbahçeli yetkililer, Murat'ın transferi olmayınca Selmani'den de vazgeçtiler. Murat Elkatmış'ı Ümraniyespor maçımızda Galatasaraylı yetkililer takip etmişler. Orhan Terzi hocamız bu durumu bize iletti. Murat Elkatmış, stil olarak Quaresma'ya çok benziyor" dedi.

Murat Elkatmış'ın kulübüyle 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Murat Elkatmış'ın kulübüyle 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Bu sezon 6 maçta forma giydi

23 Şubat 2001 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen Murat Elkatmış, profesyonel futbol kariyerine altyapısından çıktığı Menemenspor'da başladı. Güncel piyasa değeri 125 bin euro olarak gösterilen Elkatmış, hücum hattının sağ kanadında ve santrfor pozisyonlarında da görev yapabiliyor. Murat Elkatmış bu sezon Menemenspor'da 6 maçta oynadı.

TFF 1. Lig maçlarına koronavirüs engeli: İki karşılaşma ertelendi
TFF 1. Lig maçlarına koronavirüs engeli: İki karşılaşma ertelendi

TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor’un bu hafta ve gelecek hafta oynayacağı müsabakalar, takımda artan koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.Kırmızı-beyazlı kulüp en son yaptığı açıklamada 14 futbolcu 5 de personelinde pozitif vaka olduğunu duyurmuştu. Türkiye Futbol Federasyonu, bu durumun ardından Balıkesirspor’un, yarın sahasında oynayacağı Samsunspor ile 8 Aralık’ta deplasmanda karşılaşacağı İstanbulspor müsabakalarını ileri bir tarihe ertelediğini açıkladı.Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu koronavirüse yakalandı


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