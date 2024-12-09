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Fenerbahçe'de gözler Athletic Bilbao'ya çevrildi

Fenerbahçe'de gözler Athletic Bilbao'ya çevrildi

Haber Merkezi
13:279/12/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Fenerbahçe, Athletic Bilbao maçı hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, Athletic Bilbao maçı hazırlıklarını sürdürdü

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe sahasında Athletic Bilbao ile karşılaşacak. Sarı lacivertli takım, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde Athletic Bilbao ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.


Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen idman, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.


Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.


Sarı-lacivertliler, Athletic Bilbao maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.


#Fenerbahçe
#Athletic Bilbao
#Avrupa Ligi

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