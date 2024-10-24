Fenerbahçe'de Jose Mourinho kırmızı kart gördü

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Manchester United maçının 57. dakikasında hakeme itirazlarının ardından kırmızı kart gördü.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. hafta karşılaşmasında Manchester United ile karşı karşıya geldi.
Mücadelenin ikinci yarısında sarı-lacivertliler Osayi-Samuel'in ceza sahası içerisinde yerde kaldığı pozisyonun ardından penaltı bekledi.
Yedek kulübesinde teknik direktör Jose Mourinho, dördüncü hakemin yanına giderek VAR'ı göstererek yoğun itirazlarda bulundu.
Sonrasında Fransız hakem Clement Turpin, kulübeye gelerek Jose Mourinho'ya kırmızı kart gösterdi.