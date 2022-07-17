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Fenerbahçe'de Nino sesleri: Teklif yapıldı

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Kim Min Jae'nin ayrılma ihtimaline karşı stoper arayışlarını sürdürüyor. Sarı-lacivertli takımın, Brezilya ekibi Fluminense’de forma giyen Nino için görüşmelere başlandığı öğrenildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Fenerbahçede Nino sesleri: Teklif yapıldı
31 Aralık 2024 yılında sözleşmesi bitecek olan Nino'nun güncel piyasa değeri 6.5 milyon euro.

Kim Min Jae'nin satışı için Rennes ve Napoli ile anlaşan Fenerbahçe, Güney Koreli oyuncunun hangi takımı seçeceğinin kararını vermesini bekliyor. Aynı zamanda sarı-lacivertlilerde başkan Ali Koç'un, Kim Min Jae'yi takımda tutmak için oyuncuya yeni bir teklif yaptığı da öğrenildi.

Güney Koreli stoperi Kim Min-Jae’nin ayrılmasının gündeme gelmesinin ardından Fenerbahçe, stoper arayışlarını hızlandırdı. 25 yaşındaki oyuncunun takımdan ayrılması durumunda sarı-lacivertliler, onun eksikliğini hissettirmeyecek bir oyuncu transfer etmek istiyor.

  • Jorge Jesus, Nino'yu istiyor
  • Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gündeme, Brezilya ekibi Fluminense’de forma giyen Nino ismi geldi. Teknik direktör Jorge Jesus'un istediği 25 yaşındaki Brezilyalı stoper için görüşmeler başlarken, 4 milyon euro bonservis ücreti önerildiği öğrenildi.

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