|
Spor

Fenerbahçe'den Crespo'ya şartlı onay

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, bir yandan kadroya katmaya çalıştığı oyuncularla görüşmelerini sürdürüyor, bir yandan da takımdaki oyunculara gelen teklifleri değerlendiriyor. Yunan ekibi Olimpiakos'un, Crespo için devreye girdiği öğrenilirken, teknik direktör İsmail Kartal'ın da satışa şartlı onay verdiği öğrenildi.

Haber Merkezi
11:26 - 18/12/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Sözleşmesi 2025 yılında sona erecek olan Crespo'nun güncel piyasa değeri 6 milyon euro civarında.
Sözleşmesi 2025 yılında sona erecek olan Crespo'nun güncel piyasa değeri 6 milyon euro civarında.

Rade Krunic ile anlaşma sağlayan Fenerbahçe bir yandan da oyunculara gelen teklifleri değerlendiriyor. Sarı-lacivertli takımın Portekizli orta saha oyuncusu Miguel Crespo'yu Olimpiakos istiyor.


Yunan ekibinin sportif direktörü Pedro Alves, oyuncunun temsilcisiyle görüştü. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal, Crespo'yu uzun maraton da kullanmayı isterken, devre arasında yapılması planlanan orta saha takviyesi için oyuncunun satışından gelecek gelirin kullanılması da düşünülüyor.


Crespo yerine Krunic

Crespo'dan gelecek para ile Fenerbahçe, Milan'dan Rade Krunic'i kadrosuna katmayı planlıyor. Sarı-lacivertliler, Crespo için 4-5 milyon Euro civarında bir teklife sıcak bakacak.


2021 yılında Estoril'den 1.5 milyon euro karşılığında transfer edilen Crespo, bu sezon 15 karşılaşmada forma giydi. 960 dakika süre alan Portekizli oyuncu, 1 gol ve 1 asistle oynadı. Sözleşmesi 2025 yılında sona erecek olan Crespo'nun güncel piyasa değeri 6 milyon euro civarında.





#Fenerbahçe
#Crespo
#Krunic
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
AÖL sınav giriş belgesi yayınlandı! 2023-2024 AÖL 1. dönem sınav yeri sorgulama