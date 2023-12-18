Fenerbahçe'den Crespo'ya şartlı onay

Rade Krunic ile anlaşma sağlayan Fenerbahçe bir yandan da oyunculara gelen teklifleri değerlendiriyor. Sarı-lacivertli takımın Portekizli orta saha oyuncusu Miguel Crespo'yu Olimpiakos istiyor.





Yunan ekibinin sportif direktörü Pedro Alves, oyuncunun temsilcisiyle görüştü. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal, Crespo'yu uzun maraton da kullanmayı isterken, devre arasında yapılması planlanan orta saha takviyesi için oyuncunun satışından gelecek gelirin kullanılması da düşünülüyor.





Crespo yerine Krunic

Crespo'dan gelecek para ile Fenerbahçe, Milan'dan Rade Krunic'i kadrosuna katmayı planlıyor. Sarı-lacivertliler, Crespo için 4-5 milyon Euro civarında bir teklife sıcak bakacak.





2021 yılında Estoril'den 1.5 milyon euro karşılığında transfer edilen Crespo, bu sezon 15 karşılaşmada forma giydi. 960 dakika süre alan Portekizli oyuncu, 1 gol ve 1 asistle oynadı. Sözleşmesi 2025 yılında sona erecek olan Crespo'nun güncel piyasa değeri 6 milyon euro civarında.















