Fenerbahçe'den Mergim Berisha hamlesi

Türkiye Futbol Federasyonu’nun belirlediği harcama limitleri konusunda sorun yaşayan Fenerbahçe, bir yandan transfer çalışmalarını sürdürüyor. Öncelikli olarak sol bek transferini bitirmek isteyen yönetim, Ricardo Rodriguez için Milan ile görüşmelerini sürdürüyor. Sol bekin yanı sıra hücum bölgesi için arayışlarını sürdüren Fenerbahçe için Avusturya'dan flaş bir iddia gündeme geldi.

Avusturya basını, sarı-lacivertlilerin, Mergim Berisha transferini noktalamaya çok yakın olduğunu yazdı. 21 yaşındaki futbolcu forvet ve forvet arkası pozisyonunda oynuyor. Salzburg alt yapısından yetişen Kosova asıllı golcü, bu sezon kiralık olarak forma giydiği Altach’ta 17 maçta 7 gol ve 5 asist üretti.