Fenerbahçe'den Yuri Alberto hamlesi

Bir yandan teknik direktör arayışlarına devam eden Fenerbahçe, bir yandan da transfer çalışmalarında hız kesmiyor. Sarı-lacivertliler, Santos'un 19 yaşındaki genç oyuncusu Yuri Alberto'yu kadrosuna katmak için Napoli ile yarışıyor.

AreaNapoli'de yer alan habere göre Napoli'nin istediği Alberto için Fenerbahçe'de devrede. Uzun süredir sarı-lacivertlilerin de peşinde olduğu oyuncu için Brezilya basınında 'Yeni Firmino' tanımlaması yapılıyor. Bunun nedeni ise Firmino da Brezilya'da çok öne çıkan bir isim değilken 2011'de Tombense'den Hoffeinheim'a 4 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuş, 2015'te ise 41 milyon euroya Liverpool'un yolunu tutmuştu.

Yuri Alberto'nun sezon sonunda sözleşmesi bitecek olmasına rağmen, Santos'un 1 yıl daha oyuncuyla sözleşme uzatma opsiyonunun olduğu iddia ediliyor.