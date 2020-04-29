SERİE A

Fenerbahçe'den Yuri Alberto hamlesi

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Santos ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 19 yaşındaki santrfor Yuri Alberto'yu kadrosuna katmak istiyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yuri Alberto, Brezilya U23 Milli Takımında da forma giyiyor.

Yuri Alberto, Brezilya U23 Milli Takımında da forma giyiyor.

Bir yandan teknik direktör arayışlarına devam eden Fenerbahçe, bir yandan da transfer çalışmalarında hız kesmiyor. Sarı-lacivertliler, Santos'un 19 yaşındaki genç oyuncusu Yuri Alberto'yu kadrosuna katmak için Napoli ile yarışıyor.

AreaNapoli'de yer alan habere göre Napoli'nin istediği Alberto için Fenerbahçe'de devrede. Uzun süredir sarı-lacivertlilerin de peşinde olduğu oyuncu için Brezilya basınında 'Yeni Firmino' tanımlaması yapılıyor. Bunun nedeni ise Firmino da Brezilya'da çok öne çıkan bir isim değilken 2011'de Tombense'den Hoffeinheim'a 4 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuş, 2015'te ise 41 milyon euroya Liverpool'un yolunu tutmuştu.

  • Yuri Alberto'nun sezon sonunda sözleşmesi bitecek olmasına rağmen, Santos'un 1 yıl daha oyuncuyla sözleşme uzatma opsiyonunun olduğu iddia ediliyor.

Abone Ol Google News

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Erkan Zengin: Türkiye'deki sağlık sistemini b...
    Kaydet
    Font

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.