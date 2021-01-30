Fenerbahçeli Nabil Dirar Club Brugge'da

Transfermarkt verilerine göre Dirar'ın güncel bonservis bedeli 200 bin euro.

Fenerbahçe'de gelen oyuncular kadar giden oyuncular da önemini koruyor. Bu sezon sarı-lacivertli takımda forma şansı bulamayan Nabil Dirar'ın yeni takımı belli oldu.

Nabil Dirar Club Brugge'da

Belçika Ligi ekiplerinden Club Brugge sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Nabil Dirar'ı kadrosuna kattığını duyurdu. Daha önce de 2008-2012 yılları arasında Brugge forması giyen 34 yaşındaki oyuncu, 6 milyon euro karşılığında Monaco'ya transfer olmuştu.

Fenerbahçe'nin de 2017 yılında Monaco'dan 3.5 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Nabil Dirar, sarı-lacivertli formayı 89 maçta terletti. Faslı oyuncu bu karşılaşmalarda 8 gol ve 12 asistle oynadı.