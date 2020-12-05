SÜPER LİG

Fenerbahçe'nin Denizlispor maçı kadrosunda hangi futbolcular yok?

Fenerbahçe Denizli'ye eksik gitti: İşte o isimler

Denizlispor’a konuk olacak olan Fenerbahçe’nin kamp kadrosu açıklandı. Birçok kritik eksiğin bulunduğu sarı-lacivertlilerde koronavirüsü atlatan Enner Valencia kadroya dahil edildi.

Haber Merkezi AA
Sarı-lacivertliler Erol Bulut yönetiminde hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertliler Erol Bulut yönetiminde hazırlıklarını tamamladı.

Fotoğraf: IHA

Süper Lig'in 11. haftasında yarın Yukatel Denizlispor'a konuk olacak Fenerbahçe'nin maçın kamp kadrosu belli oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi negatife dönen Enner Valencia maç kadrosuna dahil edildi. Aynı durumdaki Sinan Gümüş ise kadroda yer almadı.

Tolga Ciğerci de uzun bir süre sonra kadroda kendine yer buldu.

Sarı kart cezalısı Luiz Gustavo'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan Mauricio Lemos, Kemal Ademi ve Diego Perotti ile çalışmalarını salonda sürdüren Mbwana Samatta, kadroya dahil edilmedi.

Takımdan ayrı çalışmalarını sürdüren Nazım Sangare ve Harun Tekin de kadroda bulunmuyor.

Fenerbahçe'nin Yukatel Denizlispor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

  • Altay Bayındır, Oytun Özdoğan, Gökhan Gönül, Uğur Kaan Yıldız, Marcel Tisserand, Serdar Aziz, Sadık Çiftpınar, Caner Erkin, Filip Novak, Tolga Ciğerci, Jose Sosa, Ozan Tufan, Eyüp Akcan, Fatih Yiğit Şanlıtürk, Mert Hakan Yandaş, Dimitris Pelkas, Ömer Faruk Beyaz, Ferdi Kadıoğlu, Mame Thiam, Enner Valencia, Papiss Cisse.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Samatta ocak ayında ayrılabilir: Teklif var
Fenerbahçe'nin yeni transferi Samatta ocak ayında ayrılabilir: Teklif var

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mbwana Samatta için Club Brugge şimdiden nabız yoklamaya başladı. Sarı-lacivertlilerin sezon başında Premier Lig ekibi Aston Villa'dan 6 milyon euro karşılığında transfer ettiği Tanzanyalı golcü için, Brugge CEO'su Vincent Mannaert açıklamalarda bulundu."Samatta'yı transfer etmek istemiştik"Club Brugge, Samatta'yı renklerine bağlamak için ocak ayını bekliyor. Geçtiğimiz transfer döneminde Samatta ile görüştüklerini söyleyen Brugge CEO'su Vincent Mannaert, oyuncuyu kadrolarına katmak istediklerini belirtti.Fenerbahçe'nin yeni transferi Samatta gönülleri mest etti"Açık kapı bıraktı"Voetbal24'ün haberine göre, Brugge Samatta için yeni bir teklif yapacak. Mannaert yaptığ açıklamada, "Bu yaz Samatta ile ilgilendik. Kendisi de bunu biliyordu ancak o Fenerbahçe'yi seçti. Yine de bize bir açık kapı bıraktı" ifadelerini kullandı.Samatta bu sezon Fenerbahçe ile 8 karşılaşmada görev yaptı. 27 yaşındaki oyuncu bu karşılaşmalarda 2 gol kaydetti.

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