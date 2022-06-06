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Fenerbahçe'nin eski futbolcusu kariyerini noktaladı

Son olarak Yunanistan takımlarından Apollon'da forma giyen 40 yaşındaki Portekizli savunma oyuncusu Bruno Alves futbola veda etti.

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Haber Merkezi AA
Fenerbahçenin eski futbolcusu kariyerini noktaladı
Bruno Alves, 2013-2016 yılları arasında Fenerbahçe'de forma giymişti.

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Portekizli futbolcu Bruno Alves, aktif kariyerini noktaladı.

Son olarak Yunan kulübü Apollon'da oynayan 40 yaşındaki Alves, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Futbolculuk kariyerim sona erdi. Spor hayatım boyunca çalıştığım tüm kulüpler, teknik direktörler, antrenörler ve takım arkadaşlarıma minnettarım. Bu yolculuk bitti ama yeni fırsatlar doğacak. Teşekkürler." ifadelerine yer verdi.

  • Kariyerinde Porto, Zenit, Cagliari, Rangers, Parma kulüplerinin formasını giyen Alves, 2013'ten 2016'ya kadar oynadığı Fenerbahçe'de bir lig şampiyonluğu yaşadı.

Alves, 96 maça çıktığı Portekiz Milli Takımı formasıyla da 2016'da Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.
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