Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Okan Kurtulan'a teklif yağıyor

Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde yeni sezona hazırlanan Fenerbahçe'de, kamp Samandıra'da devam ediyor. Yoğun geçen kamp döneminde sarı-lacivertliler, bir yandan transfer çalışmalarına devam ederken bir yandan da oyunculara gelen teklifleri değerlendiriyor.

Hem Avrupa'dan hem de Süper Lig'den teklifler var

Fenerbahçe'nin 19 yaşındaki genç kanat oyuncusu Arda Okan Kurtulan'a da birçok takımdan teklif yağıyor. Süper Lig'den Adana Demirspor ve Antalyaspor başta olmak üzere birkaç kulüp daha teklifte bulunurken, aynı zamanda hem 1. Lig'den hem de Avrupa'dan ilgi var. Gelen teklifleri ve ilgi mektuplarını değerlendirmeye alan sarı-lacivertliler, Jorge Jesus'un önerisi doğrultusunda bir karar verecek.

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Adana Demirspor Başkanı Sancak açıklamıştı: "İstiyoruz"

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak yapmış olduğu açıklamada Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Arda Okan Kurtulan ile ilgilendiklerini söylemişti. Sancak, "Fenerbahçe'den Arda Kurtulan ile görüşüyoruz. Artık kiralık oyuncu almak istemiyoruz. Bize eğer satın alma opsiyonlu vereceklerse oyuncu alacağız. Ya da ortak olacağız. Ben alacam ve parlatacağım sonra alamayacağım bonservis olacak" ifadelerini kullanmıştı.

8 gol ve 4 asistle oynadı.

Daha önce Kuzey Makedonya U19 takımında 7 maçta süre alan Arda, U21 takımıyla çıktığı 2 karşılaşmada da 2 gol kaydetti. Bu sezon 1'i Süper Lig'de olmak üzere 29 karşılaşmada sarı-lacivertli formayı giyen 19 yaşındaki oyuncu, 8 gol ve 4 asistle oynadı.

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