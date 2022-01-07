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Fenerbahçe'nin hedefinde yerli oyuncular var

Sözleşmesi bitecek Berke, Ferdi ve Serdar Aziz ile yeniden anlaşmayı planlayan sarı-lacivertliler, diğer yandan da kadrosunu yerli oyuncularla güçlendirmeyi hedefliyor. Fenerbahçe’nin hedefinde Antalyaspor’dan Bünyamin Balcı, Gökdeniz Bayrakdar, Sassuola’dan Mert Müldür ve Kaan Ayhan ile Lyon’dan Cenk Özkaçar gibi isimler bulunuyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçenin hedefinde yerli oyuncular var
Mert Müldür ve Kaan Ayhan

Fenerbahçe güçlü bir yerli oyuncu havuzuna sahip bulunuyor. Sarı-lacivertliler gelecek sene yabancı oyuncu statüsünün değişmesi göz önünde bulunduğunda güçlü yerli oyuncu kadrosuyla rakiplerine göre geleceğe umutla bakıyor. Yerli oyuncu havuzunu daha da güçlendirmeyi planlayan Fenerbahçe, genç ve gelecek vadeden futbolcuları kadroya katmayı hedeflerken, altyapıdan gelecek vadeden isimleri de A takıma dahil etmeye devam edecek.

Sözleşme yenilenecek

Sarı-lacivertliler, sözleşmesi sona erecek Berke Özer, Ferdi Kadıoğlu ile mukavele yenileyecek. Tecrübeli stoper Serdar Aziz ile de önerilen rakamı kabul etmesi durumunda sözleşme yenilenmesi hedefleniyor. Bursaspor’da bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken 22 yaşındaki orta saha oyuncusu İsmail Yüksek de gelecek vadediyor. Fenerbahçe Muhammed Gümüşkaya gibi İsmail Yüksek’i de gelecek sezon A takıma dahil etmeyi planlıyor. Yine altyapıdan Arda Güler ve Fatih Yiğit Şanlıtürk isimler de A takım idmanlarına çıkmaya devam edecek.

  • Transferde de yerli oyuncu tercih edilecek
  • Fenerbahçe’nin hedefinde yerli isimler de gündemde. Antalyaspor’dan Bünyamin Balcı ve Gökdeniz Bayrakdar, Sassuola forması giyen Mert Müldür ile Kaan Ayhan, Belçika ekibi Leuven’de kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Fransa’nın Lyon takımında olan Cenk Özkaçar sarı-lacivertli takımın gündeminde olan isimler.

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