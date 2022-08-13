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Fenerbahçe'nin istediği stoper Rodrigo Becao'dan Milan'a şık gol

İtalya Serie A'nın ilk hafta maçında Milan sahasında Udinese'yi konuk etti. Karşılaşmanın henüz 2. dakikasında, Fenerbahçe'nin istediği stoper Rodrigo Becao, takımını Milan karşısında 1-0 öne geçirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Fenerbahçenin istediği stoper Rodrigo Becaodan Milana şık gol
Rodrigo Becao

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, bir stoper takviyesi daha yapabilir. Sarı-lacivertli takımda Attila Szalai'nin ayrılması durumunda, bir oyuncuyu daha transfer etme planının olduğu öğrenildi. Çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin, gündemine Udinese forması giyen Rodrigo Becao'yu aldığı öğrenildi.

10 milyon euro istemişti

İtalyan basınında yer alan haberlerde, Udinese'nin, Becao için 10 milyon euro istediği belirtildi. Bu rakamı çok bulan Fenerbahçe'nin transferde geri adım attığı ve başka isimlerle görüşmelere devam ettiği ifade edildi.

İlk maçında attı golünü

İtalya Serie A'nın ilk hafta maçında Milan sahasında Udinese'yi konuk etti. Karşılaşmanın henüz 2. dakikasında, Fenerbahçe'nin istediği stoper Rodrigo Becao, takımını Milan karşısında 1-0 öne geçirdi.

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