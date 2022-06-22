Spor Fenerbahçeye gol atan futbolcu transferin gözdesi çıktı
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Fenerbahçe'ye gol atan futbolcu transferin gözdesi çıktı

Süper Lig'in devleri Fenerbahçe ve Beşiktaş, Kuzey Makedonya Ligi'nde şampiyon olan FC Shkupi takımının golcü futbolcusu Sunday Adetunji'yi yakın takibe aldı.

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Kerim Baştan Yeni Şafak
Fenerbahçeye gol atan futbolcu transferin gözdesi çıktı
Sunday Adetunji

Transfer çalışmalarına son hızıyla devam eden Fenerbahçe ve Beşiktaş, Kuzey Makedonya Ligi ekiplerinden FC Shkupi takımında forma giyen forvet Sunday Adetunji ile yakından ilgilenmeye başladı. Nijeryalı golcü, geçtiğimiz sezon 28 maçta attığı 20 golle birlikte takımının şampiyon olmasında büyük pay sahibi olmuştu.

Shkupi'nin istediği rakam 2 milyon Euro

  • Başkanlığını Türk iş insanı Olgun Aydın'ın yaptığı Shkupi, golcü futbolcu için şuana kadar gelen teklifleri düşük olması sebebiyle reddetti. Shkupi, genç oyuncusunu 2 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli karşılığında satacağını bildirdi.

Fenerbahçe'ye 2 gol attı

  • Adetunji, Shkupi'nin Fenerbahçe ile oynadığı hazırlık maçının 13. dakikasında takımının ilk golünü kaydetmeyi başardı. 24 yaşındaki futbolcu, müsabakanın 47. dakikasında da hem kendisinin hem takımının 2. golünü attı.

Sunday Adetunji kimdir?

  • FK Shkupi takımında forvet mevkinde forma giyen Sunday Adetunji, 10 Aralık 1997 tarihinde dünyaya geldi. 1.91 cm boyunda olan Adetunji, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor. Nijeryalı futbolcu, geçtiğimiz sezon Kuzey Makedonya Ligi'nde 28 maçta 20 gol atarak gol kralı olmuştu.
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