UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup ilk maçında Almanya evinde Macaristan’ı konuk ediyor. Merkur Spiel Arena’da oynanacak karşılaşmayı Fransız hakem Clement Turpin yönetecek. 10. kez karşılaşacak iki takım arasında oynanan maçlarda Almanya 4 galibiyet, Macaristan 3 galibiyet elde etti. 2 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Peki, Almanya - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi? İşte Almanya - Macaristan canlı izleme linki ve canlı skor ekranı…