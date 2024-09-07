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Spor

Fransa’ya Uluslar Ligi’nde şok: İtalya’ya mağlup oldu

UEFA Uluslar A Ligi 2. Grup ilk maçında Fransa evinde İtalya’yı konuk etti. İtalya zorlu deplasmanda 3 gol bularak Fransa’yı 3-1 mağlup etti. Goller dakika 1’ Bradley Barcola, 30’ Federico Dimarco, 50’ Davide Frattesi, 74’ Giacomo Raspadori’den geldi. İtalya grupta Belçika ile beraber ilk 3 puanı alan taraf oldu. Fransa - İtalya maç özeti ve maç gollerini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

10:44 - 7/09/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Fransa 1-3 İtalya Maç Özeti
Fransa 1-3 İtalya Maç Özeti

Fransa, UEFA Uluslar A Ligi 2. Grup’ta evinde İtalya ile karşılaştı. Ev sahibi Fransa rakibine 3-1 mağlup oldu. Galibiyet golleri Federico Dimarco, Davide Frattesi ve Giacomo Raspadori’den geldi. Fransa - İtalya maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

FRANSA - İTALYA MAÇ ÖZETİ

Fransa - İtalya maç özetini izlemek için

FRANSA - İTALYA MAÇ SONUCU

UEFA ULUSLAR LİGİ GÜNCEL PUAN DURUMU



#Fransa
#İtalya
#UEFA Uluslar Ligi
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