Fransa 1-3 İtalya Maç Özeti
Fransa, UEFA Uluslar A Ligi 2. Grup’ta evinde İtalya ile karşılaştı. Ev sahibi Fransa rakibine 3-1 mağlup oldu. Galibiyet golleri Federico Dimarco, Davide Frattesi ve Giacomo Raspadori’den geldi. Fransa - İtalya maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.
FRANSA - İTALYA MAÇ ÖZETİ
FRANSA - İTALYA MAÇ ÖZETİ
FRANSA - İTALYA MAÇ SONUCU
FRANSA - İTALYA MAÇ SONUCU
UEFA ULUSLAR LİGİ GÜNCEL PUAN DURUMU
UEFA ULUSLAR LİGİ GÜNCEL PUAN DURUMU
#Fransa
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#UEFA Uluslar Ligi
1 saat önce