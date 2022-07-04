Spor Gabriel Jesus Arsenalda
TRANSFER

Gabriel Jesus Arsenal'da

Arsenal, Manchester City forması giyen 25 yaşındaki forveti transfer ettiğini açıkladı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Gabriel Jesus Arsenalda
Manchester City'e 2017 yılında transfer olan Jesus, mavi-beyazlılar ile 11 kupa kazandı.

En son Porto'dan 35 milyon Euro karşılığında Fabio Vieira'yı kadrosuna katan Arsenal, transfer çalışmalarına hız vermeden devam ediyor.

Londra ekibi, Lacazette ve Aubameyang'ın takımdan ayrılmasının ardından forvet transferi için listenin başına Gabriel Jesus'u koymuştu.

9 numaralı formayı giyecek

Arsenal kulübünün bugün yaptığı açıklamada, Brezilyalı forvet Gabriel Jesus'u 5 yıllığına kadrosuna kattığını resmen açıkladı. İngiliz ekibi, 25 yaşındaki golcünün 9 numaralı formayı giyeceğini de belirtildi.

"Thierry Henry idolümdü"

Arsenal'a imza atan başarılı forvet ilk açıklamalarında, "Çocukluğumdan beri Arsenal'i takip ederim. Çünkü Thierry Henry idolümdü. Arsenal'de olduğum için çok heyecanlıyım. Burada genç ama çok kaliteli oyuncular var, ben de öyleyim" ifadelerinde bulundu.

  • Gabriel Jesus, Manchester City ile çıktığı 233 maçta 95 gol atarken 46 da asist yapma başarısı gösterdi.

Zeki Çelik transfer görüşmeleri için Roma'da
SPOR
Zeki Çelik transfer görüşmeleri için Roma'da
Temel kazısından villa çıktı

Temel kazısından villa çıktı

​Sekiz katlı binanın altında bulundu: Arkeologları harekete geçirdi.
Tesadüfen bulundu

Tesadüfen bulundu

​Bir buçuk asırdır kimse fark etmemişti: Dünyanın en büyüğü oldu.
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı iç savaş kışkırtıcılığı diyerek duyurdu: Ümit Özdağa suç duyurusunda bulunacağız

Resmen Trabzonspor'da

Resmen Trabzonspor'da

​Trabzonspor, Mısırlı futbolcu ile görüşmelere başladığını duyurdu.

'Arsa bizim' dedi: Toprak döküp turistik şelale yolunu kapattı.

​Avrupa ve ABD'de havalimanlarında kaos hakim.

PKK-HPG konseyi üyesi terörist etkisiz hale getirildi

Topraktan çıkardıklarının değerini öğrenince harekete geçti.

​"Yakalanırsanız isim vermeyin" talimatı veriyorlar.

​Dine ve aileye saldırıyorlar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.