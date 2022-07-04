Gabriel Jesus Arsenal'da

Manchester City'e 2017 yılında transfer olan Jesus, mavi-beyazlılar ile 11 kupa kazandı.

En son Porto'dan 35 milyon Euro karşılığında Fabio Vieira'yı kadrosuna katan Arsenal, transfer çalışmalarına hız vermeden devam ediyor.

Londra ekibi, Lacazette ve Aubameyang'ın takımdan ayrılmasının ardından forvet transferi için listenin başına Gabriel Jesus'u koymuştu.

9 numaralı formayı giyecek

Arsenal kulübünün bugün yaptığı açıklamada, Brezilyalı forvet Gabriel Jesus'u 5 yıllığına kadrosuna kattığını resmen açıkladı. İngiliz ekibi, 25 yaşındaki golcünün 9 numaralı formayı giyeceğini de belirtildi.

"Thierry Henry idolümdü"

Arsenal'a imza atan başarılı forvet ilk açıklamalarında, "Çocukluğumdan beri Arsenal'i takip ederim. Çünkü Thierry Henry idolümdü. Arsenal'de olduğum için çok heyecanlıyım. Burada genç ama çok kaliteli oyuncular var, ben de öyleyim" ifadelerinde bulundu.

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Gabriel Jesus, Manchester City ile çıktığı 233 maçta 95 gol atarken 46 da asist yapma başarısı gösterdi.

🇧🇷 Nosso Novo Número Nove — Arsenal (@Arsenal) July 4, 2022