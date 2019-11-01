Galatasaray-Çaykur Rizespor: 2-0

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 10. hafta açılış mücadelesinde Çaykur Rizespor'u ağırlayan Galatasaray, 2-0'lık skorla galibiyete uzanarak 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı.
Karşılaşmadan dakikalar;
3. dakikada Ryan Babel'in soldan ortasında altıpas gerisindeki Florin Andone'nin kafayla vurduğu top kaleci Gökhan Akkan'da kaldı.
GOL!
- 15. dakikada Ömer Bayram'ın sol kanattan kestiği topa ters bir kafa vuruşu yapan Montassar Talbi'nin kendi filelerini havalandırmasıyla ev sahibi öne geçti.
GOL!
- 17. dakikada Dario Melnjak'ın ceza sahası içerisinde topa eliyle müdahalesinin ardından Galatasaray penaltı kazandı. Topun başına geçen Ryan Babel hata yapmadı ve farkı 2'ye çıkardı.
26. dakikada Fernando Boldrin'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Fernando Muslera sağına gelen meşin yuvarlağı uzanarak güçlükle kornere çeldi.
Karşılaşmada başka gol olmayınca Galatasaray, 3 puanı cebine koyarak sahadan ayrılan taraf oldu.
Bu galibiyetin ardından puanını 16'ya yükselten ev sahibi Galatasaray maç fazlasıyla 5. sıraya yerleşirken, konuk ekip Çaykur Rizespor 11 puanla kendisine 14. sırada yer buldu.
Falcao yine kadroda yok
- Galatasaray'da sakatlığı bulunan Kolombiyalı yıldız golcü Radamel Falcao, Çaykur Rizespor maçının kadrosunda da yer almadı. Aşil tendonundaki ağrısı nedeniyle yaklaşık bir aydır takımla çalışamayan 33 yaşındaki futbolcu, Gençlerbirliği, Demir Grup Sivasspor, Real Madrid ve Beşiktaş maçlarının ardından Çaykur Rizespor müsabakasında da forma giyemedi. Sarı-kırmızılı takımda Taylan Antalyalı da müsabakanın kadrosunda bulunmadı.
Fatih Terim, yeni kurallara göre 3 sarı kart daha görmesi halinde cezalı duruma düşecek.
Fatih Terim, yeni kurallara göre 3 sarı kart daha görmesi halinde cezalı duruma düşecek.— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 1 Kasım 2019
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