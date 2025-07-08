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Galatasaray Ebru Topçu ile sözleşme uzattı

Galatasaray Ebru Topçu ile sözleşme uzattı

18:188/07/2025, الثلاثاء
AA
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Ebru Topçu imzayı attı.
Ebru Topçu imzayı attı.

Galatasaray Kadın Futbol Takımı, milli oyuncu Ebru Topçu'nun sözleşmesinin bir yıllığına uzatıldığını duyurdu.

Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nda milli oyuncu Ebru Topçu'nun sözleşmesi 1 yıllığına uzatıldı.


Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun sözleşmesinin 1 yıllığına uzatıldığı belirtildi.


Ebru Topçu, son 3 sezonda Galatasaray formasıyla çıktığı 83 maçta 45 kez rakip fileleri havalandırdı.





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