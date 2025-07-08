Galatasaray Ebru Topçu ile sözleşme uzattı

Ebru Topçu imzayı attı.
Galatasaray Kadın Futbol Takımı, milli oyuncu Ebru Topçu'nun sözleşmesinin bir yıllığına uzatıldığını duyurdu.
Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nda milli oyuncu Ebru Topçu'nun sözleşmesi 1 yıllığına uzatıldı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun sözleşmesinin 1 yıllığına uzatıldığı belirtildi.
Ebru Topçu, son 3 sezonda Galatasaray formasıyla çıktığı 83 maçta 45 kez rakip fileleri havalandırdı.
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