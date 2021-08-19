Avrupa'da zafer zamanı: Dörtte dört olsun

Galatasaray ile Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi, Trabzonspor ile Sivasspor ise UEFA Konferans Ligi'nde play-off ilk maçlarına çıkıyor.
Randers-Galatasaray
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında bugün Danimarka temsilcisi Randers’a konuk olacak. Randers ile ilk olarak deplasmanda karşılaşacak sarı-kırmızılı takım, 26 Ağustos’ta İstanbul’da oynanacak rövanş karşılaşması öncesi avantajlı bir skor elde etmek için mücadele verecek. Galatasaray, Marcao, Oğulcan Çağlayan ile yeni transferler Alexandru Cicaldau ve Victor Nelsson’dan yararlanamayacak. Süper Lig’deki Giresunspor maçında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu’na uyguladığı şiddet nedeniyle antrenmanlara alınmayan ve sarı kart cezalısı olan Marcao, Randers maçı kadrosuna alınmadı.
- STAT: Randers
- HAKEM: Jesus Gil Manzano (İSP)
- SAAT: 20.00 / YAYIN: Star TV
- RANDERS: Carlgren, Kopplin, Berg Johnsen, Piesinger, Tibbling, Lauenborg, Klysner, Hammershoj-Mistrati, Mikkel Kallesoe, Erik Marxen, Marvin Egho
- TEKNİK DİREKTÖR: Thomas Thomasberg
- GALATASARAY: Muslera, Boey, Alpaslan, Luyindama, Aanholt, Taylan, Berkan, Emre Kılınç, Feghouli, Kerem, Diagne
- TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim
#BugünGünlerdenGALATASARAY #RFCvGS #UEL pic.twitter.com/5kqmBiaNgu
#BugünGünlerdenGALATASARAY #RFCvGS #UEL pic.twitter.com/5kqmBiaNgu— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 18, 2021
Fenerbahçe-Helsinki
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında bugün Finlandiya temsilcisi HJK Helsinki’yi ağırlayacak. Süper Lig’de sezona deplasmanda Adana Demirspor galibiyetiyle başlayan sarı-lacivertliler, ikinci maç öncesi galip gelerek avantaj elde etmek istiyor. Fenerbahçe’de sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Serdar Dursun, Dimitris Pelkas ve Enner Valencia, HJK Helsinki karşısında forma giyemeyecek. Müsabakanın rövanşı 26 Ağustos’ta Finlandiya’da oynanacak. Fenerbahçe, Avrupa arenasında 910 gün sonra bir resmi karşılaşmaya çıkacak. Sarı-lacivertliler, son olarak 2018-19 sezonunda UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Rusya’nın Zenit ekibiyle karşılaşmıştı.
- STAT: Ülker
- SAAT: 21.45 / YAYIN: TV 8
- HAKEM: Benoit Bastien (Fransa)
- FENERBAHÇE: Altay, Tisserand, Attila Szalai, Novak, Osayi Samuel, Miha Zajc, Gustavo, Ferdi Kadıoğlu, Mesut Özil, İrfan Can Kahveci, Samatta
- TEKNİK DİREKTÖR: Vitor Pereira
- HJK HELSİNKİ: Tannander, Saksela, O’Shaughnessy, Carlos Murillo, Tenho, Moren, Tavares Silva, Lingman, Riski, Browne, Valencic
- TEKNİK DİREKTÖR: Toni Koskela
🏆 UEL Play-off
🆚 HJK Helsinki
🗓 19 Ağustos Perşembe
🕙 21.45
📍 @ulkerstadyumu
📲 #FBvHJK
📺 TV8 pic.twitter.com/HU54gkpFAx
🏆 UEL Play-off
Trabzonspor-Roma
Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında bugün İtalya’nın Roma takımını ağırlayacak. Sakatlıkları düzelen Koita, Abdülkadir Ömür ve Dorukhan Toköz’ün de takımla çalışmalara başlamasıyla Karadeniz ekibinde eksik oyuncu kalmadı. Eşleşmenin rövanş müsabakası ise 26 Ağustos Perşembe günü Roma’da yapılacak. Bu arada bordo-mavili ekip, Roma karşısında Avrupa kupalarındaki 138. maçını oynayacak. Trabzonspor, geride kalan 137 maçta 50 galibiyet, 36 beraberlik ve 51 yenilgi aldı. Bu maçlarda rakip fileleri 176 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde ise 188 gol gördü.
- STAT: Medical Park
- SAAT: 20.30 / YAYIN: ATV
- HAKEM: Matej Jug (Slovenya)
- TRABZONSPOR: Uğurcan, Serkan, Edgar Ie, Hugo, Peres, Berat, Hamsik, Bakasetas, Gervinho, Nwakaeme, Djaniny
- TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı
- ROMA: Patricio, Karsdorp, Susperreguy, Smalling, Gianluca Mancini, Bryan Cristante, Veretout, Zaniolo, Mkhitaryan, El Shaarawy, Shomurodov
- TEKNİK DİREKTÖR: Jose Morinho
Jose Mourinho: "Trabzonspor-Roma karşılaşmasının Konferans Ligi maçı olduğunu düşünmüyorum. Bu bir Şampiyonlar Ligi karşılaşması gibi" pic.twitter.com/Q1OVosxY77
Jose Mourinho: "Trabzonspor-Roma karşılaşmasının Konferans Ligi maçı olduğunu düşünmüyorum. Bu bir Şampiyonlar Ligi karşılaşması gibi" pic.twitter.com/Q1OVosxY77— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) August 18, 2021
Sivasspor-Kopenhag
UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında Sivasspor, bugün Kopenhag’ı ağırlayacak. Karşılaşmaya galibiyet için çıkacak olan kırmızı-beyazlılar, rakibini yenip rövanş maçı öncesi avantajlı duruma geçmek istiyor. Kırmızı-beyazlılarda bu mücadele öncesi 2 eksik bulunuyor. Sakatlığı devam eden Aaron Appindangoye ve Pedro Henrique, Kopenhag karşısında takımlarını yalnız bırakacak.
- STAT: 4 Eylül
- SAAT: 21.00 / YAYIN: TRT Spor
- HAKEM: Mykola Balakin (Ukrayna)
- SİVASSPOR: Ali Şaşal, Uğur Çiftçi, Koray Altınay, Ahmet Oğuz, Caner Osmanpaşa, Isaac Cofie, Hakan Arslan, Faycal Fajr, Max Gradel, Kayode, Leke James
- TEKNİK DİREKTÖR: Rıza Çalımbay
- FC KOPENHAG: Grabara, Diks, Boilesen, Kristansen, Jens Stage, Zeca, Pep Biel, Jonas Older, Khotcholava, Daramy, Rasmus Falk
- TEKNİK DİREKTÖR: Jess Thorup
Temsilcilerimiz Avrupa arenasına çıkıyor...
Hangi takımımızın maçı, hangi kanalda? pic.twitter.com/5eEv1t0lhg
Temsilcilerimiz Avrupa arenasına çıkıyor...