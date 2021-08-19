Avrupa'da zafer zamanı: Dörtte dört olsun

Galatasaray ile Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi, Trabzonspor ile Sivasspor ise UEFA Konferans Ligi'nde play-off ilk maçlarına çıkıyor.

Randers-Galatasaray

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında bugün Danimarka temsilcisi Randers’a konuk olacak. Randers ile ilk olarak deplasmanda karşılaşacak sarı-kırmızılı takım, 26 Ağustos’ta İstanbul’da oynanacak rövanş karşılaşması öncesi avantajlı bir skor elde etmek için mücadele verecek. Galatasaray, Marcao, Oğulcan Çağlayan ile yeni transferler Alexandru Cicaldau ve Victor Nelsson’dan yararlanamayacak. Süper Lig’deki Giresunspor maçında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu’na uyguladığı şiddet nedeniyle antrenmanlara alınmayan ve sarı kart cezalısı olan Marcao, Randers maçı kadrosuna alınmadı.

REKLAM

STAT: Randers

Randers HAKEM: Jesus Gil Manzano (İSP)

Jesus Gil Manzano (İSP) SAAT: 20.00 / YAYIN: Star TV

20.00 / YAYIN: Star TV RANDERS: Carlgren, Kopplin, Berg Johnsen, Piesinger, Tibbling, Lauenborg, Klysner, Hammershoj-Mistrati, Mikkel Kallesoe, Erik Marxen, Marvin Egho

Carlgren, Kopplin, Berg Johnsen, Piesinger, Tibbling, Lauenborg, Klysner, Hammershoj-Mistrati, Mikkel Kallesoe, Erik Marxen, Marvin Egho TEKNİK DİREKTÖR: Thomas Thomasberg

Thomas Thomasberg GALATASARAY: Muslera, Boey, Alpaslan, Luyindama, Aanholt, Taylan, Berkan, Emre Kılınç, Feghouli, Kerem, Diagne

Muslera, Boey, Alpaslan, Luyindama, Aanholt, Taylan, Berkan, Emre Kılınç, Feghouli, Kerem, Diagne TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim





#BugünGünlerdenGALATASARAY #RFCvGS #UEL pic.twitter.com/5kqmBiaNgu — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 18, 2021

Fenerbahçe-Helsinki

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında bugün Finlandiya temsilcisi HJK Helsinki’yi ağırlayacak. Süper Lig’de sezona deplasmanda Adana Demirspor galibiyetiyle başlayan sarı-lacivertliler, ikinci maç öncesi galip gelerek avantaj elde etmek istiyor. Fenerbahçe’de sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Serdar Dursun, Dimitris Pelkas ve Enner Valencia, HJK Helsinki karşısında forma giyemeyecek. Müsabakanın rövanşı 26 Ağustos’ta Finlandiya’da oynanacak. Fenerbahçe, Avrupa arenasında 910 gün sonra bir resmi karşılaşmaya çıkacak. Sarı-lacivertliler, son olarak 2018-19 sezonunda UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Rusya’nın Zenit ekibiyle karşılaşmıştı.

REKLAM

SPOR Fenerbahçe'de yıldız oyuncu Helsinki maçının kadrosuna dahil edilmedi

STAT: Ülker

Ülker SAAT: 21.45 / YAYIN: TV 8

21.45 / YAYIN: TV 8 HAKEM: Benoit Bastien (Fransa)

Benoit Bastien (Fransa) FENERBAHÇE: Altay, Tisserand, Attila Szalai, Novak, Osayi Samuel, Miha Zajc, Gustavo, Ferdi Kadıoğlu, Mesut Özil, İrfan Can Kahveci, Samatta

Altay, Tisserand, Attila Szalai, Novak, Osayi Samuel, Miha Zajc, Gustavo, Ferdi Kadıoğlu, Mesut Özil, İrfan Can Kahveci, Samatta TEKNİK DİREKTÖR: Vitor Pereira

Vitor Pereira HJK HELSİNKİ: Tannander, Saksela, O’Shaughnessy, Carlos Murillo, Tenho, Moren, Tavares Silva, Lingman, Riski, Browne, Valencic

Tannander, Saksela, O’Shaughnessy, Carlos Murillo, Tenho, Moren, Tavares Silva, Lingman, Riski, Browne, Valencic TEKNİK DİREKTÖR: Toni Koskela

🏆 UEL Play-off

🆚 HJK Helsinki

🗓 19 Ağustos Perşembe

🕙 21.45

📍 @ulkerstadyumu

📲 #FBvHJK

📺 TV8 pic.twitter.com/HU54gkpFAx — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 18, 2021

Trabzonspor-Roma

Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında bugün İtalya’nın Roma takımını ağırlayacak. Sakatlıkları düzelen Koita, Abdülkadir Ömür ve Dorukhan Toköz’ün de takımla çalışmalara başlamasıyla Karadeniz ekibinde eksik oyuncu kalmadı. Eşleşmenin rövanş müsabakası ise 26 Ağustos Perşembe günü Roma’da yapılacak. Bu arada bordo-mavili ekip, Roma karşısında Avrupa kupalarındaki 138. maçını oynayacak. Trabzonspor, geride kalan 137 maçta 50 galibiyet, 36 beraberlik ve 51 yenilgi aldı. Bu maçlarda rakip fileleri 176 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde ise 188 gol gördü.

REKLAM

STAT: Medical Park

Medical Park SAAT: 20.30 / YAYIN: ATV

20.30 / YAYIN: ATV HAKEM: Matej Jug (Slovenya)

Matej Jug (Slovenya) TRABZONSPOR: Uğurcan, Serkan, Edgar Ie, Hugo, Peres, Berat, Hamsik, Bakasetas, Gervinho, Nwakaeme, Djaniny

Uğurcan, Serkan, Edgar Ie, Hugo, Peres, Berat, Hamsik, Bakasetas, Gervinho, Nwakaeme, Djaniny TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

Abdullah Avcı ROMA: Patricio, Karsdorp, Susperreguy, Smalling, Gianluca Mancini, Bryan Cristante, Veretout, Zaniolo, Mkhitaryan, El Shaarawy, Shomurodov

Patricio, Karsdorp, Susperreguy, Smalling, Gianluca Mancini, Bryan Cristante, Veretout, Zaniolo, Mkhitaryan, El Shaarawy, Shomurodov TEKNİK DİREKTÖR: Jose Morinho

Jose Mourinho: "Trabzonspor-Roma karşılaşmasının Konferans Ligi maçı olduğunu düşünmüyorum. Bu bir Şampiyonlar Ligi karşılaşması gibi" pic.twitter.com/Q1OVosxY77 — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) August 18, 2021

Sivasspor-Kopenhag

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında Sivasspor, bugün Kopenhag’ı ağırlayacak. Karşılaşmaya galibiyet için çıkacak olan kırmızı-beyazlılar, rakibini yenip rövanş maçı öncesi avantajlı duruma geçmek istiyor. Kırmızı-beyazlılarda bu mücadele öncesi 2 eksik bulunuyor. Sakatlığı devam eden Aaron Appindangoye ve Pedro Henrique, Kopenhag karşısında takımlarını yalnız bırakacak.





STAT: 4 Eylül

4 Eylül SAAT: 21.00 / YAYIN: TRT Spor

21.00 / TRT Spor HAKEM: Mykola Balakin (Ukrayna)

Mykola Balakin (Ukrayna) SİVASSPOR: Ali Şaşal, Uğur Çiftçi, Koray Altınay, Ahmet Oğuz, Caner Osmanpaşa, Isaac Cofie, Hakan Arslan, Faycal Fajr, Max Gradel, Kayode, Leke James

Ali Şaşal, Uğur Çiftçi, Koray Altınay, Ahmet Oğuz, Caner Osmanpaşa, Isaac Cofie, Hakan Arslan, Faycal Fajr, Max Gradel, Kayode, Leke James TEKNİK DİREKTÖR: Rıza Çalımbay

Rıza Çalımbay FC KOPENHAG: Grabara, Diks, Boilesen, Kristansen, Jens Stage, Zeca, Pep Biel, Jonas Older, Khotcholava, Daramy, Rasmus Falk

Grabara, Diks, Boilesen, Kristansen, Jens Stage, Zeca, Pep Biel, Jonas Older, Khotcholava, Daramy, Rasmus Falk TEKNİK DİREKTÖR: Jess Thorup



