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Galatasaray sahasında Giresunspor'a kaybetti

Süper Lig'in ikinci haftasında Galatasaray, bu sezon ilk kez kendi sahasında mücadeleye çıkarken, karşılaşmayı Giresunspor 1-0 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 77. dakikada Borja Sainz kaydetti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
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Süper Lig'in ikinci haftasında Galatasaray, NEF Stadı'nda Bitexen Giresunspor'u konuk etti. Sarı-kırmızılı takım bu sezon ilk kez kendi seyircisi önünde sahne alırken, mücadeleyi 1-0 kaybetti. Giresunspor'a galibiyeti getiren golü 77. dakikada Borja Sainz kaydetti.

Alınan bu sonucun ardından Galatasaray 3 puanda kaldı. Giresunspor ise puanını 3'e yükseltti.

Gelecek hafta Galatasaray deplasmanda Ümraniyespor ile karşı karşıya gelecek. Giresunspor ise sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.

Karşılaşmanın ilk yarısından dakikalar

  • 2. dakikada Van Aanholt'un soldan ortasında ceza sahasındaki Giresunsporlu savunma oyuncusu Sergen'in ters vuruşunda kaleye yönelen top kaleci Onurcan'da kaldı.
  • 4. dakikada Oliveira'nın yaklaşık 30 metreden kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak üst direkten döndü.
  • 13. dakikada orta sahada aldığı topla ceza sahasına sokulan Yunus Akgün pasını içerideki Kerem Aktürkoğlu'na verdi. Bu oyuncunun rakibinden şık bir şekilde sıyrıldıktan sonra çıkardığı şutu kaleci Onurcan Piri son anda kornere çeldi.
  • Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısından dakikalar

  • 65. dakikada Nelsson’un uzun pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Seferovic’in kaleciyle karşı karşıya kalarak yaptığı etkisiz vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.
  • 76. dakikada ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Hayrullah’ın kaleye sokularak dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Muslera’da kaldı.
  • 77. dakikada Abdulkerim’in hatalı geri pasında araya Borja girerek topa sahip oldu. Ceza sahası dışına kadar çıkan Muslera’yı geçip kaleye sokulan Borja’nın sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1
  • 81. dakikada sol taraftan Kazımcan’ın içeri çevirdiği topa kale önünde Seferovic’in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Onurcan oyun alanına çeldi. Dönen topu savunma kornere gönderdi.
  • Mücadeleyi Giresunspor 1-0 kazandı.

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