Spor Galatasaray ile adı geçen orta saha konuştu "Tüylerim diken diken oluyor"
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Galatasaray ile adı geçen orta saha konuştu: "Tüylerim diken diken oluyor"

Galatasaray'ın orta saha transferi için görüştüğü isimlerden biri olan Bayer Leverkusenli Nadiem Amiri, sarı kırmızılı takımda oynamak istiyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaray ile adı geçen orta saha konuştu: Tüylerim diken diken oluyor
Nadiem Amiri - Afgan asıllı Alman futbolcu milli takım formasını 5 kez giydi.

Bayer Leverkusen'in Afgan asıllı Alman orta saha oyuncusu Nadiem Amiri, Galatasaray'dan teklif aldığını ve görüşmelerin olduğunu doğruladı.

Amiri'nin yakın arkadaşı ve 433 adlı sosyal medya hesabının admini olan Metecan Kanbur, Twitter hesabından oyuncunun Galatasaray'da oynamayı çok istediğini belirtti. Kanbur, Amiri'nin "Galatasaray adını duyunca tüylerim diken diken oluyor" dediğini ve kendisine sürekli Galatasaray formalı fotoğraflarını attığını ifade etti.

  • Bonservisi Leverkusen'de bulunan Amiri, geçtiğimiz sezon İtalya Serie A ekiplerinden Genoa'da geçirdi. 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Almanya Milli Takımı'nın formasını ise 5 kez giydi.
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