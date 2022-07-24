Galatasaray ile adı geçen orta saha konuştu: "Tüylerim diken diken oluyor"

Bayer Leverkusen'in Afgan asıllı Alman orta saha oyuncusu Nadiem Amiri, Galatasaray'dan teklif aldığını ve görüşmelerin olduğunu doğruladı.

Amiri'nin yakın arkadaşı ve 433 adlı sosyal medya hesabının admini olan Metecan Kanbur, Twitter hesabından oyuncunun Galatasaray'da oynamayı çok istediğini belirtti. Kanbur, Amiri'nin "Galatasaray adını duyunca tüylerim diken diken oluyor" dediğini ve kendisine sürekli Galatasaray formalı fotoğraflarını attığını ifade etti.

Bonservisi Leverkusen'de bulunan Amiri, geçtiğimiz sezon İtalya Serie A ekiplerinden Genoa'da geçirdi. 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Almanya Milli Takımı'nın formasını ise 5 kez giydi.