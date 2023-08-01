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Spor

Galatasaray Kerem Demirbay'ı açıkladı

Galatasaray KAP'a yaptığı bildirimde Kerem Demirbay transferini açıkladı.

22:31 . 1/08/2023 Salı
Yeni Şafak
Kerem Demirbay

Kerem Demirbay

Galatasaray, Kerem Demirbay transferinde görüşmelerin başladığını KAP'a bildirdi.


Yapılan açıklamada;
"Profesyonel futbolcu Kerem Demirbay’ın transferi konusunda futbolcu ve kulübü Bayer Leverkusen ile resmi görüşmelere başlanmıştır."
denildi.

Kerem Demirbay'ın kariyeri

Kerem Demirbay, 3 Temmuz 1993 yılında Almanya doğan Türk kökenli Alman millî futbolcudur. Bundesliga takımlarından Bayer 04 Leverkusen'de forma giymektedir.


29 yaşındaki Kerem Demirbay, dört yıl önce Hoffenheim'den Leverkusen'e tam 32 milyon Euro karşılığında Transfer edilmişti. Orta sahada iki yönlü görev yapabilen Demirbay, 29 yaşında ve 1,83 boyundadır.


Geride bıraktığımız sezonda Leverkusen'le 36 maça çıkan Kerem, 5 gol ve 3 asistle oynadı.

#Galatasaray
#Kerem Demirbay
#Transfer
29 dakika önce
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