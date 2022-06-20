Galatasaray'dan 3 yıldız hamlesi

Yeni sezon yapılanması için daha fazla vakit kaybetmek istemeyen Galatasaray’ın teknik direktör olarak Okan Buruk’u açıkladıktan sonra 3 futbolcu için düğmeye basacağı ifade edildi.

Galatasaray M’Baye Niang'ın peşinde

Sarı-kırmızılıların, Fransız ekibi Bordeaux’da forma giyen M’Baye Niang’ı kadrosuna katmak istediği öne sürüldü. Senegalli golcünün Bordeaux’nun küme düşmesinin ardından takımdan ayrılmak istediği ve transfere sıcak bakabileceği kaydedildi.

Geçtiğimiz sezon Fransız ekibiyle 23 maça çıkan Niang, 7 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi. Güncel piyasa değeri 4 milyon Euro olan 27 yaşındaki futbolcunun Bordeaux ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

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Stopere Omeragic sesleri

Galatasaray, Marcao ve Nelsson’un ayrılık ihtimaline karşı stoper arayışlarını da sürdürüyor. Sarı-kırmızılıların İsviçre ekibi Zürih’te forma giyen Becir Omeragic ile ilgilendiği iddia edildi. 20 yaşındaki stoperi Galatasaray’ın yanı sıra İngiliz ekibi West Ham United’ın da istediği öğrenildi. Son 4 sezondur Zürih formasını terleten Omeragic, geçen sezon çıktığı 28 maçta 1 asist kaydetti.

Gündemdeki diğer isim Joao Pedro

Forvet arkasına da takviye yapmak isteyen Galatasaray, Cagliari forması giyen Joao Pedro’yu gündemine aldı. İtalyan basınında çıkan haberlerde, 30 yaşındaki Brezilya asıllı İtalyan futbolcuyu sarı kırmızılı takımla birlikte Torino ve Monza’nın da istediği kaydedildi.

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