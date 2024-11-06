Galatasaray Tottenham'a hazır

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında yarın sahasında İngiltere temsilcisi Tottenham ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık tutuldu. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra 2 gruba ayrılan futbolcular, top kapma ve pas çalışması yaptı.