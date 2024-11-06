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Galatasaray Tottenham'a hazır

Galatasaray Tottenham'a hazır

20:536/11/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Galatasaray
Galatasaray

Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Tottenham ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında yarın sahasında İngiltere temsilcisi Tottenham ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.


Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık tutuldu. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra 2 gruba ayrılan futbolcular, top kapma ve pas çalışması yaptı.

İdmanın basına kapalı bölümünde ise Tottenham maçının taktik çalışmasının yapıldığı bildirildi. Galatasaray, yarın saat 20.45'te RAMS Park'ta Tottenham konuk edecek.








#Galatasaray
#Tottenham
#UEFA Avrupa Ligi

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