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Spor

Galatasaray'da akademi futbolcularının gelişimi dikkatlerden kaçmadı

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı kırmızılılarda çalışmalara genç oyuncular da katılım gösteriyor. Önceki sezon da kampta yer alan genç oyuncuların bu sezonki görüntüleri idmanlarda en çok dikkat çeken detay oldu.

18:56 . 1/07/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Eren Aydın - Galatasaray

Eren Aydın - Galatasaray

Galatasaray Akademisi'nin genç futbolcularla ilgili vücut geliştirme programı meyvelerini vermeye başladı. Geçtiğimiz sezon futbolcuların gelişimleri üzerinde daha bilimsel çalışmalarda bulunmayan başlayan sarı kırmızılılar, yeni sezon öncesi hazırlıklarında bu planın sonuca ulaşmasından dolayı oldukça memnun. Birçok futbolcunun vücutsal gelişimlerinde planladıkları karşılıkları alan yetkililer, alt yaş kategorilerinde de aynı çalışmaları dikkatli bir şekilde devam ettireceklerini bildiriyor.

Galatasaray'ın alt yapı futbolcularından bazılarının vücutsal gelişimine dair görseller sosyal medyada paylaşıldı. Ali Turap Bülbül-Eren Aydın-Caner Doğan'ın görseli Galatasaraylı taraftarlar arasında takdir topladı.

Ali Turap Bülbül-Eren Aydın-Caner Doğan













#Galatasaray
#Süper Lig
#Eren Aydın
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