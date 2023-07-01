Galatasaray'da akademi futbolcularının gelişimi dikkatlerden kaçmadı

Galatasaray Akademisi'nin genç futbolcularla ilgili vücut geliştirme programı meyvelerini vermeye başladı. Geçtiğimiz sezon futbolcuların gelişimleri üzerinde daha bilimsel çalışmalarda bulunmayan başlayan sarı kırmızılılar, yeni sezon öncesi hazırlıklarında bu planın sonuca ulaşmasından dolayı oldukça memnun. Birçok futbolcunun vücutsal gelişimlerinde planladıkları karşılıkları alan yetkililer, alt yaş kategorilerinde de aynı çalışmaları dikkatli bir şekilde devam ettireceklerini bildiriyor.