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Spor

Galatasaray'da ayrılık! Ali Turap Bülbül Ümraniyespor'a kiralandı

Transferin son gününde Galatasaray'da bir ayrılık yaşandı. Sarı-kırmızılılar, Ali Turap Bülbül'ün Ümraniyespor'a kiralandığını açıkladı.

16:51 - 13/09/2024 Cuma
Yeni Şafak
Ali Turap Bülbül
Ali Turap Bülbül

Galatasaray, Ali Turap Bülbül'ün 2024-2025 sezonu için geçici transferi konusunda Ümraniyespor Kulübü ile anlaşmaya vardığını duyurdu.


Sarı-kırmılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Profesyonel futbolcumuz Ali Turap Bülbül’ün 2024-2025 sezonu için geçici transferi konusunda Ümraniyespor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır." denildi.


Galatasaray altyapısından yetişen Ali Turap Bülbül, geçtiğimiz sezon A takıma yükseldi. 19 yaşındaki sağ bek, bu sezon Galatasaray'ın U19 takımında 2 maçta süre aldı.



#Galatasaray
#Ali Turap Bülbül
#Ümraniyespor
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