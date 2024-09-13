Galatasaray'da ayrılık! Ali Turap Bülbül Ümraniyespor'a kiralandı

Galatasaray transfer sezonun son saatlerinde bombayı patladı. Bu gelişmenin ardından Galatasaray, Freiburg'tan 27 yaşındaki Macar kanat oyuncusu Roland Sallai'yi transfer etmek için Galatasaraylı idareciler resmi girişimde bulundu. Yıldız futbolcu ile anlaşma sağlandı. Peki, Roland Sallai Galatasaray’dan ne kadar kazanacak, kaç milyon euro? İşte detaylar.