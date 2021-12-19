Galatasaray'da Mbaye Diagne'nin sakatlığıyla ilgili kötü haber geldi

Galatasaray'ın Başakşehir ile oynadığı karşılaşmada ciddi bir sakatlık yaşayan Mbaye Diagne'den kötü haber geldi.
Senegalli futbolcunun sakatlığına ilişkin yapılan açıklamada Diagne'nin sol kalça eklemini oluşturan kemik yapısının arka üst alanında eklem ilişkili minimal kırık tespit edildiği belirtildi.
Diagne'nin devreyi kapattığı aktarılırken bundan sonraki karşılaşmalarda Mostafa Mohamed'in ilk 11'de yer alması bekleniyor.
- Galatasaray'da Diagne bu sezon çıktığı 23 maçta 4 gol attı 2 de asist yaptı.