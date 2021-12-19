Spor Galatasarayda Mbaye Diagnenin sakatlığıyla ilgili kötü haber geldi
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Galatasaray'da Mbaye Diagne'nin sakatlığıyla ilgili kötü haber geldi

Galatasaray'ın Başakşehir ile karşılaştığı maçta sakatlık geçiren ve oyuna devam edemeyen Mbaye Diagne'nin sakatlığıyla ilgili resmi açıklama yapıldı. Senegalli futbolcunun devreyi kapattığı belirtildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasarayda Mbaye Diagnenin sakatlığıyla ilgili kötü haber geldi
Mbaye Diagne, Başakşehir maçında sakatlanmış ve sahadan arkadaşlarının yardımıyla çıkartılmıştı.

Galatasaray'ın Başakşehir ile oynadığı karşılaşmada ciddi bir sakatlık yaşayan Mbaye Diagne'den kötü haber geldi.

Senegalli futbolcunun sakatlığına ilişkin yapılan açıklamada Diagne'nin sol kalça eklemini oluşturan kemik yapısının arka üst alanında eklem ilişkili minimal kırık tespit edildiği belirtildi.

Diagne'nin devreyi kapattığı aktarılırken bundan sonraki karşılaşmalarda Mostafa Mohamed'in ilk 11'de yer alması bekleniyor.

  • Galatasaray'da Diagne bu sezon çıktığı 23 maçta 4 gol attı 2 de asist yaptı.
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