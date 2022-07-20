Galatasaray'dan ayrılan Mbaye Diagne ilk maçında gündem oldu

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Fatih Karagümrük'e imza atan Mbaye Diagne, yeni takımında çıktığı ilk maçta gol atma başarısı gösterdi.

Senegalli oyuncu, Gaziantep ile oynanan hazırlık maçının 21. dakikasında takımı adına farkı ikiye çıkartan golü atan isim oldu.

Fatih Karagümrük, Mbaye Diagne için herhangi bir bonservis bedeli ödemedi. İstanbul ekibi, Senegalli oyuncu ile yıllık 1.2 milyon euro karşılığında anlaşma sağlamıştı.

30 yaşındaki forvet, Süper Lig'de Kasımpaşa ve Galatasaray formaları ile çıktığı 78 maçta 53 gol attı 7 de asist yapma başarısı gösterdi.