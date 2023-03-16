Galatasaray'dan Nino hamlesi

Nelsson'un sene sonu takımdan ayrılması bekleniyor
Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğa odaklanan Galatasaray yeni sezonun kadrosunu oluşturmak için de hazırlıklarına başladı.
Sarı kırmızılılar sezon sonu Victor Nelsson'dan yüksek bonservis bedeli beklerken, Danimarkalı oyuncunun da alternatifi hazırladı.
Galatasaray, Brezilya takımlarından Fluminense forması giyen Nino'yu yeniden gündemine aldı.
Yüksek bonservis nedeniyle vazgeçilmişti
Brezilya basınından Bola VIP'nin haberine göre Galatasaray geçtiğimiz yaz 25 yaşındaki stoper ile ilgilenmişti, ancak oyuncunun yüksek bonservis bedeli nedeniyle transferden vazgeçilmişti.
Nino'nun Fluminense ile sözleşmesi Haziran 2024'te sona eriyor.