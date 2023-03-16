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Spor

Galatasaray'dan Nino hamlesi

Galatasaray, Brezilya takımlarından Fluminense'nin kaptanı Nino'yu transfer etmek için yeniden devreye girdi. Brezilyalı stoperi sene sonunda takımdan ayrılması beklenen Nelsson'un yerine düşünüyor.

19:13 . 16/03/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Nelsson'un sene sonu takımdan ayrılması bekleniyor

Nelsson'un sene sonu takımdan ayrılması bekleniyor

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğa odaklanan Galatasaray yeni sezonun kadrosunu oluşturmak için de hazırlıklarına başladı.

Sarı kırmızılılar sezon sonu Victor Nelsson'dan yüksek bonservis bedeli beklerken, Danimarkalı oyuncunun da alternatifi hazırladı.

Galatasaray, Brezilya takımlarından Fluminense forması giyen Nino'yu yeniden gündemine aldı.

Yüksek bonservis nedeniyle vazgeçilmişti

Brezilya basınından Bola VIP'nin haberine göre Galatasaray geçtiğimiz yaz 25 yaşındaki stoper ile ilgilenmişti, ancak oyuncunun yüksek bonservis bedeli nedeniyle transferden vazgeçilmişti.

Nino'nun Fluminense ile sözleşmesi Haziran 2024'te sona eriyor.



#Galatasaray
#Nino
#Victor Nelsson
#transfer
9 dakika önce
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Galatasaray'dan Nino hamlesi
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