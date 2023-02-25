Galatasaray'dan orta sahaya Rieder atağı

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer almanın hayalini kuran Galatasaray, transfer çalışmalarını buna göre sürdürüyor.

Sarı-kırmızılı kulüp, son olarak Young Boys'un 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Fabian Rieder'i gündemine aldı. Young Boys'un 10 milyon euro bonservis bedeli beklediği öğrenildi.

Bu sezon Young Boys'la 26 maça çıkan genç orta saha, 4 gol ve 6 asistlik katkı sağladı. Ana mevkisi 10 numara olan Rieder, merkez orta saha ve orta saha sol olarak da görev yapabiliyor.