Galatasaray'dan orta sahaya Rieder atağı

Rieder'in güncel piyasa değeri 10 milyon euro
Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer almanın hayalini kuran Galatasaray, transfer çalışmalarını buna göre sürdürüyor.
Sarı-kırmızılı kulüp, son olarak Young Boys'un 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Fabian Rieder'i gündemine aldı. Young Boys'un 10 milyon euro bonservis bedeli beklediği öğrenildi.
İki kulüp arasında görüşmeler sürerken, sarı-kırmızılıların 4 yıllık vadeli bir ödeme planı üzerinde çalıştığı gelen bilgiler arasında yer aldı.
Bu sezon Young Boys'la 26 maça çıkan genç orta saha, 4 gol ve 6 asistlik katkı sağladı. Ana mevkisi 10 numara olan Rieder, merkez orta saha ve orta saha sol olarak da görev yapabiliyor.