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Spor

Galatasaray'dan orta sahaya Rieder atağı

Sarı-kırmızılı kulüp, İsviçre ekibi Young Boys forması giyen Fabian Rieder'i kadrosuna katmak istiyor.

11:01 . 25/02/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Rieder'in güncel piyasa değeri 10 milyon euro

Rieder'in güncel piyasa değeri 10 milyon euro

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer almanın hayalini kuran Galatasaray, transfer çalışmalarını buna göre sürdürüyor.


Sarı-kırmızılı kulüp, son olarak Young Boys'un 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Fabian Rieder'i gündemine aldı. Young Boys'un 10 milyon euro bonservis bedeli beklediği öğrenildi.


İki kulüp arasında görüşmeler sürerken, sarı-kırmızılıların 4 yıllık vadeli bir ödeme planı üzerinde çalıştığı gelen bilgiler arasında yer aldı.


Bu sezon Young Boys'la 26 maça çıkan genç orta saha, 4 gol ve 6 asistlik katkı sağladı. Ana mevkisi 10 numara olan Rieder, merkez orta saha ve orta saha sol olarak da görev yapabiliyor.



#Fabian Rieder
#Young Boys
#Galatasaray
31 dakika önce
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Galatasaray'dan orta sahaya Rieder atağı
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