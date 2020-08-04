Galatasaray'ın gözdesinden transfer cevabı: İmzalı değilim

Transfer çalışmalarını sürdüren ve orta sahanın merkezine bir futbolcu almak isteyen Galatasaray’ın gündemine Jean Ricner Bellegarde geldi. Fransız basınından L’Equipe, sarı-kırmızılı takımın, Strasbourg’da forma giyen 22 yaşındaki futbolcuyu listesine aldığını öne sürdü. Haberde İtalya Serie A ekibi Fiorentina’nın da takibinde olan Bellegarde’nin kariyerine başka bir ülkede devam etmek istediği belirtildi.

Haiti asıllı Fransız futbolcu, bu sezon Strasbourg ile ligde 24 maçta 1 asistlik performans sergiledi. Bellegarde’nin 2023’e kadar sözleşmesi bulunuyor.

Diğer yandan Twitter hesabından paylaşımda bulunan Bellegarde, bozuk bir Türkçe ile “İmzalı değilim. gala” ifadelerini kullandı. Bellegarde’ın bu açıklaması, Galatasaray ile görüşme halinde olduğu ancak henüz anlaşman sağlanmadığı şeklinde yorumlandı.

Sampdoria'nın Belhanda ısrarı sürüyor

İtalyan basını ise Galatasaray’dan Younes Belhanda’yı isteyen Sampdoria’nın pazarlıklarını sürdürdüğünü öne sürdü. Sarı-kırmızılı takımın Faslı futbolcu için 5 milyon euro bonservis bedeli istediği, Sampdoria’nın 30 yaşındaki orta saha oyuncusunu renklerine bağlamak için pazarlıklarını sürdürdüğü ifade edildi.