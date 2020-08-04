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Galatasaray'ın istediği Jean Ricner Bellegarde kimdir?

Galatasaray'ın gözdesinden transfer cevabı: İmzalı değilim

Fransız basını, Galatasaray’ın, Strasbourg’dan ayrılmak isteyen Jean Ricner Bellegarde'yle ilgilendiğini yazdı. 22 yaşındaki futbolcu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla transfer iddialarını doğruladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Jean Ricner Bellegarde'nin Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 3.6 milyon euro.

Jean Ricner Bellegarde'nin Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 3.6 milyon euro.

Transfer çalışmalarını sürdüren ve orta sahanın merkezine bir futbolcu almak isteyen Galatasaray’ın gündemine Jean Ricner Bellegarde geldi. Fransız basınından L’Equipe, sarı-kırmızılı takımın, Strasbourg’da forma giyen 22 yaşındaki futbolcuyu listesine aldığını öne sürdü. Haberde İtalya Serie A ekibi Fiorentina’nın da takibinde olan Bellegarde’nin kariyerine başka bir ülkede devam etmek istediği belirtildi.

Haiti asıllı Fransız futbolcu, bu sezon Strasbourg ile ligde 24 maçta 1 asistlik performans sergiledi. Bellegarde’nin 2023’e kadar sözleşmesi bulunuyor.

Diğer yandan Twitter hesabından paylaşımda bulunan Bellegarde, bozuk bir Türkçe ile “İmzalı değilim. gala” ifadelerini kullandı. Bellegarde’ın bu açıklaması, Galatasaray ile görüşme halinde olduğu ancak henüz anlaşman sağlanmadığı şeklinde yorumlandı.

Sampdoria'nın Belhanda ısrarı sürüyor

İtalyan basını ise Galatasaray’dan Younes Belhanda’yı isteyen Sampdoria’nın pazarlıklarını sürdürdüğünü öne sürdü. Sarı-kırmızılı takımın Faslı futbolcu için 5 milyon euro bonservis bedeli istediği, Sampdoria’nın 30 yaşındaki orta saha oyuncusunu renklerine bağlamak için pazarlıklarını sürdürdüğü ifade edildi.

Galatasaray'ın Belhanda için istediği bonservis bedeli belli oldu
Galatasaray'ın Belhanda için istediği bonservis bedeli belli oldu

Önümüzdeki sezon Avrupa kupalarına katılma hakkı elde eden Galatasaray, transfer dönemine maddi olarak güçlü girmeyi planlıyor. Türkiye Futbol Federasyonu’nun takım harcama limitlerini açıklamasını bekleyen yönetim, oyuncu satışı ile transfer döneminde biraz daha rahat hareket etmek istiyor. Belhanda için istenen rakamMaicon’u Al Nassr’a satan Galatasaray, yollarını ayırmayı planladığı Younes Belhanda’nın transferinden de bonservis bekliyor. Suudi Arabistan ve Katar ligi takımlarının ilgi gösterdiği Faslı futbolcu için yönetimin, 4-5 milyon euroyu kasasına koymayı hedeflediği öğrenildi. Feghouli değerini bulursa satılabilirYeni sezonda takımda kalması beklenen Feghouli için teklif gelmesi halinde değerlendirecek olan sarı-kırmızılılar, Cezayirli futbolcunun satışından da gelir elde etmeyi amaçlıyor. Öncelik yerli oyuncular4 Ağustos itibariyle resmen başlayacak olan transfer döneminde kadrosuna takviye yapmak isteyen Galatasaray’da öncelik yerli isimler olarak belirlendi. Eski oyuncuları Arda Turan ile büyük ölçüde anlaşmaya varan sarı-kırmızılılar, Kaan Ayhan’ı da bir an önce kadroya katmayı planlıyor. Galatasaray yönetimi, bu oyuncunun transferini Maicon’un satışından gelen para ile bitirmeyi düşünüyor. Kaleci arayışlarını da sürdüren sarı-kırmızılıların, Volkan Babacan için olumsuz yanıt alırken, ardından yeni bir yerli kaleci arayışına başladığı öğrenildi. Galatasaraylı yöneticiler, teknik heyetten gelen rapor doğrultusunda transfer çalışmalarına hız verecek.Maicon'dan gelecek parayla milli futbolcu transfer edilecekGaleri: Galatasaray'da büyük revizyon: İşte Fatih Terim'in transferini istediği futbolcular


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