Galatasaraylı James Palmer Jr sezonun en iyi 5'inde!

Basketbol Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali yarı final mücadelesinde Galatasaray ile İspanyol temsilcisi La Laguna Tenerife Yunanistan'ın başkenti Atina'da bulunan Sunel Arena'da karşılaştı. Bir pozisyonda Galatasaray takımından James Palmer Jr (12) rakibi Aaron Dornekamp (42) ile mücadele etti.
Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde (BCL) 2024-25 sezonunun bireysel ödül kazanan isimleri Atina’daki Hellenic Cosmos Kültür Merkezi’nde gerçekleşen ödül töreninde açıklandı. Sezonun en iyi 5'inde Galatasaray'dan da bir isim yer aldı.
BCL’in 2024-2025 sezonu En Değerli Oyuncusu (MVP) olurken, Galatasaray’dan James Palmer Jr. ve Will Cummings sezonun en iyi ilk ve ikinci beşinde yer aldılar.
Diğer ödüller ise şu şekilde:
Diğer ödüller ise şu şekilde:
Sezonun En İyi Beşi:
Marcelinho Huertas (La Laguna Tenerife), Hunter Hale (AEK Betsson BC), James Palmer Jr. (Galatasaray), Dylan Osetkowski (Unicaja), Ismael Kamagate (Bertram Derthona)
Sezonun En İyi İkinci Beşi:
Will Cummings (Galatasaray), Kendrick Perry (Unicaja), Desi Rodriguez (Nanterre 92), Derrick Alston Jr. (BAXI Manresa), Steven Enoch (Rytas Vilnius)
Sezonun En İyi Genç Oyuncusu:
Nolan Traore (Saint Quentin)
Sezonun En İyi Savunma Oyuncusu:
Alberto Diaz (Unicaja)
Sezonun En iyi Koçu:
Txus Vidorreta (La Laguna Tenerife)
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