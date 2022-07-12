Galatasaraylı taraftarların tepkisini çeken görüntü

Avusturya'da kampta olan Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına sabah antrenmanıyla devam etti.
İdmanda kameralara yansıyan bir görüntü ise dikkati çekti.
Aytaç Kara ve Ömer Bayram'ın ikili mücadele ve top saklama çalışması sırasında isteksiz oldukları görüldü.
Sarı-kırmızılı taraftarlar, lakayıt davrandıkları gerekçesiyle iki futbolcuya sosyal medyadan tepki gösterdi.
İşte Galatasaraylı taraftarları isyan ettiren o onlar:
Ömer ve Aytaç napıyor?pic.twitter.com/CGql6oVuEz
Ömer ve Aytaç napıyor?pic.twitter.com/CGql6oVuEz— HürAslan (@HurAslan) July 12, 2022
Ömer Bayram Aytaç Kara gibi oyuncuların alacağı paraları Hamza, Emin, Eren gibi gençlere harcayın. Laubali adamların işi yok. pic.twitter.com/ZvV4rYbq4P
Ömer Bayram Aytaç Kara gibi oyuncuların alacağı paraları Hamza, Emin, Eren gibi gençlere harcayın. Laubali adamların işi yok. pic.twitter.com/ZvV4rYbq4P— 𝐒𝖊𝖒𝖎𝖍 (@terimtime) July 12, 2022
Ömer ve Aytaç’ın antrenmandaki vurdumduymaz tavırları hocaya ve camiaya büyük saygısızlık! @GalatasaraySK
pic.twitter.com/JDU5sWNIiq
Ömer ve Aytaç’ın antrenmandaki vurdumduymaz tavırları hocaya ve camiaya büyük saygısızlık! @GalatasaraySK
Ülke futbolunda yabancı sınırlaması olduğu için birçok takım bu ikiliye bile muhtaç. Bunlar muhtemelen Galatasaraydan gidecekler ama gidip bir başka Süper Lig takımında ilk 11 oynayacaklar. Yabancı sınırı ülke futboluna vurulan bir prangadır. https://t.co/2PYX4rQw18
Ülke futbolunda yabancı sınırlaması olduğu için birçok takım bu ikiliye bile muhtaç. Bunlar muhtemelen Galatasaraydan gidecekler ama gidip bir başka Süper Lig takımında ilk 11 oynayacaklar. Yabancı sınırı ülke futboluna vurulan bir prangadır. https://t.co/2PYX4rQw18— Okan Küsgün (@OkanKusgun) July 12, 2022