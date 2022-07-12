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Galatasaraylı taraftarların tepkisini çeken görüntü

Galatasaray'da Aytaç Kara ve Ömer Bayram'ın idmanda ekranlara yansıyan bir görüntüsü sarı-kırmızılı taraftarları isyan ettirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaraylı taraftarların tepkisini çeken görüntü
Çalışma sırasında iki futbolcunun lakayıt davrandıkları görüldü.

Avusturya'da kampta olan Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına sabah antrenmanıyla devam etti.

İdmanda kameralara yansıyan bir görüntü ise dikkati çekti.

Aytaç Kara ve Ömer Bayram'ın ikili mücadele ve top saklama çalışması sırasında isteksiz oldukları görüldü.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, lakayıt davrandıkları gerekçesiyle iki futbolcuya sosyal medyadan tepki gösterdi.

İşte Galatasaraylı taraftarları isyan ettiren o onlar:

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