Galatasaraylı taraftarların tepkisini çeken görüntü

Avusturya'da kampta olan Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına sabah antrenmanıyla devam etti.

İdmanda kameralara yansıyan bir görüntü ise dikkati çekti.

Aytaç Kara ve Ömer Bayram'ın ikili mücadele ve top saklama çalışması sırasında isteksiz oldukları görüldü.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, lakayıt davrandıkları gerekçesiyle iki futbolcuya sosyal medyadan tepki gösterdi.

İşte Galatasaraylı taraftarları isyan ettiren o onlar:

Ömer ve Aytaç napıyor?pic.twitter.com/CGql6oVuEz — HürAslan (@HurAslan) July 12, 2022

Ömer Bayram Aytaç Kara gibi oyuncuların alacağı paraları Hamza, Emin, Eren gibi gençlere harcayın. Laubali adamların işi yok. pic.twitter.com/ZvV4rYbq4P REKLAM July 12, 2022

Ömer ve Aytaç’ın antrenmandaki vurdumduymaz tavırları hocaya ve camiaya büyük saygısızlık! @GalatasaraySK

pic.twitter.com/JDU5sWNIiq — Futbol_10 (@Futbol10gs) July 12, 2022

Ülke futbolunda yabancı sınırlaması olduğu için birçok takım bu ikiliye bile muhtaç. Bunlar muhtemelen Galatasaraydan gidecekler ama gidip bir başka Süper Lig takımında ilk 11 oynayacaklar. Yabancı sınırı ülke futboluna vurulan bir prangadır. https://t.co/2PYX4rQw18 — Okan Küsgün (@OkanKusgun) July 12, 2022