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Gaziantep FK-TÜMOSAN Konyaspor: 3-1

Gaziantep FK-TÜMOSAN Konyaspor: 3-1

15:2927/10/2024, Pazar
G: 27/10/2024, Pazar
Yeni Şafak
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Gaziantep FK'lı futbolcuların gol sevinci
Gaziantep FK'lı futbolcuların gol sevinci

TÜMOSAN Konyaspor karşısında geriye düşen Gaziantep FK, rakibini üç golle mağlup etmeyi başardı. Antep ekibi bu sezonki ikinci galibiyetini elde etti. Gaziantep FK-TÜMOSAN Konyaspor maç özetine haberimiz içerisinde yer alan link üzerinden ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK, sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u ağırladı. Gaziantep Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadele ev sahibi ekibin 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.


13. dakikada Alassane Ndao'nun golüyle geriye düşen Antep ekibi, 28. dakikada Ertuğrul Ersoy, 61. dakikada Lungoyi ve 81. dakikada Sorescu ile maçı kazanmayı başardı.


Bu sonucun ardından TÜMOSAN Konyaspor'un puanı 11'de kaldı. Gaziantep FK ise puanını 9'a yükseltti.


Gaziantep FK 3-1 TÜMOSAN Konyaspor maç özetini izlemek için






#Süper Lig
#Gaziantep FK
#Konyaspor

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