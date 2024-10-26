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Hatayspor-Kayserispor 0-1

Hatayspor-Kayserispor 0-1

15:5626/10/2024, Cumartesi
G: 26/10/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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Kartal Kayra Yılmaz, gol sevincini teknik dirketör Sinan Kaloğlu ile yaşadı.

Süper Lig'de küme düşme hattını yakından ilgilendiren maçta Kayserispor, Hatayspor'u tek golle geçti. Hatayspor-Kayserispor maçının özetini haberimiz içerisinde yer alan link üzerinden izleyebilirsiniz.

Süper Lig'in 10. haftasında Hatayspor, Kayserispor'u ağırladı. Mersin Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 1-0 sarı-kırmızılı ekip kazandı.


Konuk ekibe galibiyeti getiren golü, 76. dakikada Kartal Kayra Yılmaz kaydetti.


Sinan Kaloğlu yönetimindeki Kayserispor bu galibiyetle puanını 8'e yükseltti. Rıza Çalımbay'ın çalıştırdığı Hatayspor ise 3 puanda kaldı.


Hatayspor 0-1 Kayserispor maç özetini izlemek için





#Süper Lig
#Hatayspor
#Kayserispor

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