Kartal Kayra Yılmaz, gol sevincini teknik dirketör Sinan Kaloğlu ile yaşadı.
Süper Lig'de küme düşme hattını yakından ilgilendiren maçta Kayserispor, Hatayspor'u tek golle geçti. Hatayspor-Kayserispor maçının özetini haberimiz içerisinde yer alan link üzerinden izleyebilirsiniz.
Süper Lig'in 10. haftasında Hatayspor, Kayserispor'u ağırladı. Mersin Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 1-0 sarı-kırmızılı ekip kazandı.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golü, 76. dakikada Kartal Kayra Yılmaz kaydetti.
Sinan Kaloğlu yönetimindeki Kayserispor bu galibiyetle puanını 8'e yükseltti. Rıza Çalımbay'ın çalıştırdığı Hatayspor ise 3 puanda kaldı.
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