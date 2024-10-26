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Süper Lig'de Antalya derbisi heyecanı

Süper Lig'de Antalya derbisi heyecanı

12:0026/10/2024, Cumartesi
AA
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Alanya GAİN Park Stadyumu
Alanya GAİN Park Stadyumu

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Alanyaspor ile Antalyaspor yarın karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'de yarın Antalya derbisi heyecanı yaşanacak. GAİN Park Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak Alanyaspor-Antalyaspor maçını, hakem Yasin Kol yönetecek.


Ligin ilk 9 haftasında Alanyaspor 9 puan toplarken, Antalyaspor ise hanesine 8 puan yazdırabildi.


Teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki Alanyaspor'da sakatlığı bulunan Furkan Bayır ile sarı kart cezalısı Jure Balkovec, yarınki maçta forma giyemeyecek.


Alex de Souza'nın çalıştırdığı Antalyaspor'da ise sakatlıkları olan Bünyamin Balcı, Emrecan Uzunhan, Bahadır Öztürk ve Mert Yılmaz, maçta görev yapamayacak.


Süper Lig'de 17. randevu

Antalyaspor ve Alanyaspor, Süper Lig'de bugüne kadar 16 kez karşı karşıya geldi.


Antalyaspor'un rakibine karşı galibiyetlerde 8-5 üstünlüğü bulunuyor. Üç mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.


Bu maçlarda Antalyaspor 25 gol atarken, Alanyaspor ise 19 golle karşılık verdi.






#Süper Lig
#Alanyaspor
#Antalyaspor

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