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Mehmet Aurelio: "En iyi Antalyaspor'u bulmamız gerekiyor"

Mehmet Aurelio: "En iyi Antalyaspor'u bulmamız gerekiyor"

Haber Merkezi
21:5919/10/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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Alex de Souza ve Mehmet Aurelio
Alex de Souza ve Mehmet Aurelio

Süper Lig'in 9. haftasında Antalyaspor sahasında Galatasaray'a 3-0 kaybetti. Mücadele sonrasında açıklamalarda bulunan Antalyaspor Teknik Sorumlusu Mehmet Aurelio, takımı toparlamak istediklerini söyledi.

Süper Lig'in 9. haftasında Antalyaspor sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Mücadeleyi sarı kırmızılı takım 3-0 kazandı. Karşılaşma sonrasında Antalyaspor Teknik Sorumlusu Mehmet Aurelio, açıklamalarda bulundu. Aurelio'nun açıklamaları şu şekilde:


"Reaksiyon göstermeye çalıştık ikinci yarıda"

"Takımımız aslında ilk yarıya da iyi başladı. 10'uncu dakikada duran toptan geriye düştük. Güzel oyuna devam ettik. Reaksiyon göstermeye çalıştık ikinci yarıda. İyi oyunu golle süsleyemeyince rakip 2'inci golü buldu."


"Bu maçta iyi mücadele ettik"

"Modumuz daha da düştü. Bu maçta iyi mücadele ettik. Ama kazanan Galatasaray oldu. Yarından itibaren Alanyaspor maçına hazırlanacağız."


"En iyi Antalyaspor'u bulmamız gerekiyor"

"Çalışmamız gerekiyor. Bir an önce oyuncularımızı toparlamamız gerekiyor. En iyi Antalyaspor'u bulmamız gerekiyor. Yarından itibaren çalışmaya devam edeceğiz."




#Antalyaspor
#Galatasaray
#Mehmet Aurelio

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