Mehmet Aurelio: "En iyi Antalyaspor'u bulmamız gerekiyor"

Süper Lig'in 9. haftasında Antalyaspor sahasında Galatasaray'a 3-0 kaybetti. Mücadele sonrasında açıklamalarda bulunan Antalyaspor Teknik Sorumlusu Mehmet Aurelio, takımı toparlamak istediklerini söyledi.
Süper Lig'in 9. haftasında Antalyaspor sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Mücadeleyi sarı kırmızılı takım 3-0 kazandı. Karşılaşma sonrasında Antalyaspor Teknik Sorumlusu Mehmet Aurelio, açıklamalarda bulundu. Aurelio'nun açıklamaları şu şekilde:
"Takımımız aslında ilk yarıya da iyi başladı. 10'uncu dakikada duran toptan geriye düştük. Güzel oyuna devam ettik. Reaksiyon göstermeye çalıştık ikinci yarıda. İyi oyunu golle süsleyemeyince rakip 2'inci golü buldu."
"Modumuz daha da düştü. Bu maçta iyi mücadele ettik. Ama kazanan Galatasaray oldu. Yarından itibaren Alanyaspor maçına hazırlanacağız."
"Çalışmamız gerekiyor. Bir an önce oyuncularımızı toparlamamız gerekiyor. En iyi Antalyaspor'u bulmamız gerekiyor. Yarından itibaren çalışmaya devam edeceğiz."