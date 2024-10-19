Mehmet Aurelio: "En iyi Antalyaspor'u bulmamız gerekiyor"

Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında Antalyaspor'u 3-0 mağlup etti ve arka arkaya 13 deplasman maçından galip ayrıldı. Böylece Galatasaray, Süper Lig'de arka arkaya deplasmanda galibiyet serisi yakalayan takım oldu ve rekor kırdı. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 10 ve 52. dakikalarda Icardi ile 90+3. dakikada Osimhen kaydetti. Antalyaspor - Galatasaray maçının özetini ve gollerini haberimizden izleyebilirsiniz.