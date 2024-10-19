Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray deplasmanda Antalyaspor ile karşılaştı. Mücadeleyi sarı kırmızılı takım 3-0 kazandı. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 10 ve 52. dakikalarda Icardi ile 90+3. dakikada Osimhen kaydetti. Bu galibiyetle birlikte Galatasaray, arka arkaya 13 deplasman maçını kazanarak, Süper Lig rekoru kırmış oldu.