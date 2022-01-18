Gaziantep-Yeni Malatya maçında unutulmaz penaltı atışı

Gaziantep ile Yeni Malatya arasında oynanan maçın ilk yarısının son dakikalarında konuk ekip penaltı kazandı.
Penaltı atışı esnasında Yeni Malatyalı futbolcular penaltı noktasının üzerinde biriken karları temizlemek için seferber oldu. Tam bu sırada Gaziantepli futbolcu Furkan Soyalp ise temizlenen karları penaltı noktasının üzerine geri attı.
Ekranlara gelen bu görüntüler izleyenleri gülümsetti.
- Öte yandan penaltıda topun başına gelen Mounir Chouiar, topu direğe nişanladı ve Yeni Malatya gol fırsatından yararlanamadı.
🧹 Karim Hafez, penaltı noktasını elleriyle temizledi... #GFKvYMS
😅 Furkan Soyalp, trollüğe soyundu. #Seviyoruzİşte pic.twitter.com/YfKzc35V3a
🧹 Karim Hafez, penaltı noktasını elleriyle temizledi... #GFKvYMS