Spor Gaziantep-Yeni Malatya maçında unutulmaz penaltı atışı
FUTBOL FUTBOL

Gaziantep-Yeni Malatya maçında unutulmaz penaltı atışı

Gaziantep ile Yeni Malatya arasında oynanan Süper Lig karşılaşması yoğun kar yağışı altında oynandı. Mücadelede ilginç anlar yaşanırken unutulmaz bir penaltı atışı da gerçekleşti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Gaziantep-Yeni Malatya maçında unutulmaz penaltı atışı
Gaziantep FK-Yeni Malatyaspor maçında penaltının direkten döndüğü an.

Gaziantep ile Yeni Malatya arasında oynanan maçın ilk yarısının son dakikalarında konuk ekip penaltı kazandı.

Penaltı atışı esnasında Yeni Malatyalı futbolcular penaltı noktasının üzerinde biriken karları temizlemek için seferber oldu. Tam bu sırada Gaziantepli futbolcu Furkan Soyalp ise temizlenen karları penaltı noktasının üzerine geri attı.

Ekranlara gelen bu görüntüler izleyenleri gülümsetti.

  • Öte yandan penaltıda topun başına gelen Mounir Chouiar, topu direğe nişanladı ve Yeni Malatya gol fırsatından yararlanamadı.
Konyaspor-Adana Demirspor | CANLI

Konyaspor-Adana Demirspor | CANLI
Karagümrük-Beşiktaş | CANLI

Karagümrük-Beşiktaş | CANLI
İlişkilerimiz mükemmel seviyede

'İlişkilerimiz mükemmel seviyede'

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırp mevkidaşı ile ortak basın toplantısında konuşuyor.

Kuşadası'nda esrarengiz olay

Kuşadası'nda esrarengiz olay

Toprağa gömülü halde bulundu, sır perdesi böyle aralanacak.
Gaziantep'te unutulmaz penaltı atışı

Gaziantep'te unutulmaz penaltı atışı

​Yoğun kar yağışı altında oynanan karşılaşmada ilginç anlar yaşandı.

​İşte eğitime ara verilen il ve ilçeler.

Gözaltına alınan baba-oğul tutuklanarak cezaevine gönderildi.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kur da faiz de düşecek.

İstanbul'a kar için saat verildi.

​Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Ahmet Çalık kararı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.