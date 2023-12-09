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Spor

Gedson ve Umut Meraş derbiyi tamamlayamadı

Beşiktaş sahasında Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Siyah-beyazlılarda orta saha Gedson Fernandes ve sol bek Umut Meraş sakatlanarak oyundan çıktı.

20:13 - 9/12/2023 Cumartesi
Güncelleme: 20:32 - 9/12/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Gedson 22. dakikada ve Umut Meraş 45+4. dakikada oyundan çıktı.
Gedson 22. dakikada ve Umut Meraş 45+4. dakikada oyundan çıktı.

Süper Lig’in 15’inci haftasında derbi maçta Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.


Mücadelenin ilk yarısında Djiku ile girdiği mücadele sonrasında sakatlık yaşayan Gedson Fernandes, saha kenarında bir süre tedavi gördükten sonra yeniden oyuna dahil oldu.


Bir süre kendini deneyen Gedson, 38’inci dakikada kendini bir kez daha yere bıraktı. Portekizli orta saha oyuncusunun yerine 39’uncu dakikada Salih Uçan oyuna dahil oldu.


Beşiktaş'ın sol beki Umut Meraş, maçın 45+3'üncü dakikasında sakatlık yaşadı.


Umut Meraş yaşadığı sakatlık sonrası oyuna devam edemedi.






#Beşiktaş
#Gedson Fernandes
#Salih Uçan
#Fenerbahçe
1 saat önce
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