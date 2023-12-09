Süper Lig’in 15’inci haftasında derbi maçta Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
Mücadelenin ilk yarısında Djiku ile girdiği mücadele sonrasında sakatlık yaşayan Gedson Fernandes, saha kenarında bir süre tedavi gördükten sonra yeniden oyuna dahil oldu.
Bir süre kendini deneyen Gedson, 38’inci dakikada kendini bir kez daha yere bıraktı. Portekizli orta saha oyuncusunun yerine 39’uncu dakikada Salih Uçan oyuna dahil oldu.
Beşiktaş'ın sol beki Umut Meraş, maçın 45+3'üncü dakikasında sakatlık yaşadı.
Umut Meraş yaşadığı sakatlık sonrası oyuna devam edemedi.